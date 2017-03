Khởi tố vụ án đốt nhà trả thù

Hiện cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Tuấn, tạm giữ hình sự ba nghi can và phát lệnh truy nã một nghi can đã bỏ trốn. Dự kiến ngày 19-6, công an sẽ tống đạt các quyết định khởi tố bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 14-6, Tuấn cùng bốn thanh niên mang theo năm lít xăng đổ vào nhà bà Nguyễn Thị Nga (ở phường Quang Trung) rồi châm lửa đốt. Vụ cháy làm thiêu rụi hầu hết ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản của bà Nga, làm một người con gái của bà bị bỏng. Sau khi gây án, nhóm thanh niên trên đã bỏ trốn. Tuấn khai, do bà Nga và chị ruột của Tuấn mâu thuẫn trong việc tranh nhau chỗ bán hàng ăn đêm nên Tuấn rủ bạn đến đốt nhà bà Nga để trả thù.

T.LỘC