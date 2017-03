Khởi tố vụ án hiếp dâm và gây rối trật tự công cộng

Cơ quan CSĐT Công an huyện Năm Căn đã ra các quyết định khởi tố vụ án hiếp dâm và vụ án gây rối trật tự công cộng. Công an đã tạm giam nghi can Lê Quốc Lơ (17 tuổi) về hành vi hiếp dâm và 16 người khác có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chiều tối 29 và rạng sáng 30-6, hàng ngàn người dân đã bao vây và đập phá BV Năm Căn vì cho rằng bệnh viện tắc trách làm chết em Hiền. Hai bác sĩ bị nhóm người trên truy sát là Giám đốc bệnh viện Trần Thiện Thanh và BS Nguyễn Huy Tú, người tham gia chữa trị cho em Hiền. Theo điều tra ban đầu, tối 27-6, do bị Lơ chở vào nơi vắng vẻ, Hiền đã nhảy khỏi xe và té đập đầu xuống đất, ngất xỉu. Lơ không chở Hiền đi cấp cứu mà tiếp tục giở trò. Mọi người phát hiện và đưa Hiền vào bệnh viện. Kíp bác sĩ trực đã khám và hội chẩn kết luận bình thường, không có gì nguy cấp. Đến sáng 29-6 thì Hiền tử vong.

TRẦN VŨ