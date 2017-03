Khởi tố vụ án “hiệu trưởng giết đồng nghiệp”

Đồng thời tạm giữ hình sự thầy hiệu trưởng Nguyễn Thanh An. Công an đã thu giữ con dao gây án, chiếc áo thấm máu của thầy An vứt bỏ ở tường rào nhà trường khi chạy trốn.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 24-6, thầy An tổ chức nhậu tại thư viện trường với thầy Trần Việt Triều và Bùi Thanh Đẳng - Chủ tịch công đoàn trường. Trong lúc nhậu, thầy Triều có nói khích: “Làm lãnh đạo quản lý mọi mặt mà bài toán cấp 3 giải không ra”. Thầy An đáp lại: “Bài toán nào mà anh giải không ra”. Bất ngờ thầy An cầm dao phay để trên bàn cứa cổ thầy Triều chết tại chỗ. Riêng thầy Đẳng chưa kịp can ngăn thì bị thầy An cứa một vết trên cổ phải khâu đến sáu mũi. Trong vụ này, nhân chứng duy nhất là thầy Đẳng, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe còn yếu, tinh thần hoảng loạn nên công an chưa thể lấy lời khai. Do vụ án được dư luận quan tâm, cơ quan điều tra đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ án kinh hoàng trên.

Tối 26-6, tại hẻm Hoa Nam (phường 4, TP Bến Tre), Nguyễn Thanh Trúc (tự Cút quay) đã dùng dao đâm vào ngực Nguyễn Minh Phương khiến Phương chết trên đường đến bệnh viện.

Trước đó, Phương cùng bạn đến nhậu tại hẻm Hoa Nam và gặp Trúc mời ngồi nhậu chung. Trong lúc nhậu, Phương rủ Trúc bước ra ngoài đánh tay đôi nhưng Trúc không đồng ý và rủ Phương cùng chạy bộ, ai thua sẽ chung một két bia. Trong lúc chạy, Phương dùng chỏ đánh vào người Trúc dẫn đến cự cãi, xô xát qua lại. Trúc vào quán lấy dao đâm Phương dẫn đến án mạng. Sau đó, Trúc đã ra đầu thú.

M.NGỌC - VĂN TÂM