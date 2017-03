Khởi tố vụ án liên quan đến nguyên Trưởng Công an TP Biên Hòa

Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào khoảng 24 giờ ngày 16.2.2007 (tức 29 tết Đinh Hợi), Nguyễn Xuân Linh, Nguyễn Minh Thanh (tức Tý Thanh), Phan Thế Anh, Võ Minh Nhật, Nguyễn Duy và Trần Bảy, tổ chức ăn nhậu ở khu phố 3, P.Bình Đa (TP.Biên Hòa). Do trước đó Thanh có đánh một em nhỏ trong khu phố nên chị Trần Thị Thu Phượng nhớ mặt, tới tát Thanh một cái. Khoảng 1 giờ ngày 30 tết, Thanh và Linh về nhà lấy 4 mã tấu và tập hợp đồng bọn trả thù. Do thiếu mã tấu nên Bảy và Duy dùng mỗi người một cây gỗ. Khi gặp chị Phượng, Thanh và đồng bọn nhảy vào đánh làm chị Phượng gục tại chỗ. Thấy vậy, anh Nguyễn Ngọc Thanh (hàng xóm của chị Phượng) cầm ống tuýp nước chạy đến giải cứu cũng bị cả 6 tên cầm mã tấu nhảy vào đánh đập không thương tiếc.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an P.Bình Đa có mặt ghi lời khai bị hại và nhân chứng, sau đó Công an phường chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.Biên Hòa để điều tra theo thẩm quyền.

Tang vật thu được khi triệt phá băng Long “Thanh” và Hưng “vườn điều” ở Biên Hòa - Ảnh: K.C

Điều tra viên (ĐTV) Cao Hữu Thương được phân công thụ lý vụ án, lập hồ sơ đưa người bị hại đi giám định thương tật. Qua lời khai của nhân chứng và hồ sơ của Công an phường, ĐTV Thương biết tên cầm đầu là Nguyễn Minh Thanh, cháu gọi thượng tá Nguyễn Thành Long (lúc này đang là Trưởng công an TP.Biên Hòa) bằng bác ruột nhưng vẫn viết giấy triệu tập Thanh và các nghi can gây án lấy lời khai theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 6 nghi can để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích 39% cho bị hại.

Ngay sau khi gia đình Thanh nhận được giấy triệu tập, ông Nguyễn Minh Chánh (bố ruột của Thanh) cầm giấy triệu tập đến gặp thượng tá Long. Xem xong giấy triệu tập, thượng tá Long cầm bút viết vào phía sau giấy triệu tập: “Đồng chí Thương báo cáo lại tôi nghe vụ này vào ngày 6.3.2007” và ký tên mình vào phía dưới. Ngày 6.3.2007, ĐTV Thương đến báo cáo thì thượng tá Long nói: “Vụ này người ta bãi nại thì thôi". Khi ĐTV Thương nói vụ án thuộc khoản 3 điều 104, không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu bị hại và không thể bãi nại, thì bị thượng tá Long tỏ thái độ khó chịu, ngầm ra lệnh dẹp bỏ vụ án, không khởi tố hình sự. Thấy thủ trưởng ra lệnh như vậy, ĐTV Thương không dám nói gì thêm. Khi ra về, ĐTV Thương đã báo Đội trưởng Nguyễn Xuân Trường biết và nhờ Đội trưởng Trường xin ý kiến lại để khởi tố hình sự.

Ngày 5.4.2007, ĐTV Thương làm xong toàn bộ hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 bị can, quyết định phân công điều tra, công văn gửi Viện Kiểm sát đề nghị phê chuẩn, báo cáo đề xuất... Ngay sau đó, hồ sơ được trình cho đội trưởng và được bút phê “Nhất trí với đề xuất - Kính trình Thủ trưởng ký các quyết định khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can”. Sau đó hồ sơ được chuyển sang Đội Điều tra tổng hợp để thẩm định. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông Hàn Trọng Thành (Đội phó) có bút phê “thống nhất với đề xuất của Điều tra viên”, rồi chuyển toàn bộ hồ sơ trình cho thượng tá Long. Thượng tá Long không ký ngay quyết định, các lệnh mà nói để hồ sơ lại nghiên cứu.

Khoảng 4 ngày sau, thượng tá Long đưa lại hồ sơ cho ĐTV Thương nhưng không có bất cứ bút tích gì. ĐTV Thương cầm hồ sơ về báo lại cho đội trưởng nghe, nhưng ông này cũng chỉ lắc đầu. Vì quá bức xúc nên nhiều lần ĐTV Thương có kể lại cho ông Trương Quốc Hiếu (Phó công an TP.Biên Hòa) nghe nhưng cả ông Hiếu, Thương và nhiều người đều biết quyền lực của thượng tá Long nên không ai dám báo cáo vượt cấp, hay báo cáo cho Viện KSND TP.Biên Hòa biết. Suốt từ năm 2007 - 2009, hồ sơ vụ án này được cất kỹ trong tủ để hàng tháng, hàng năm đưa vào hồ sơ án “chậm xử lý”.