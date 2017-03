Khởi tố vụ án mua bán người sang xưởng may Vinastar

Chiều 24-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự (C45) xác nhận cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán người đối với vụ một số đối tượng trong và ngoài nước câu kết với nhau đưa người lao động sang Liên bang Nga, sau đó cưỡng ép, bóc lột sức lao động.

Theo đại diện C45, đây là vụ án phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều lao động. Số lao động nằm rải rác ở các tỉnh, thành, C45 đang mở rộng điều tra. Vụ án này liên quan đến yếu tố ngoài nước nên việc điều tra, trao đổi tài liệu, thư từ giữa các nước cần nhiều thời gian để hoàn thiện hồ sơ vụ án. Đến nay Cơ quan CSĐT đã xác định những lao động này sang làm việc ở các Công ty Vinastar và Garizon Open tại Matxcơva. Cụ thể, Công ty Vinastar đã tuyển hơn 100 người lao động từ Việt Nam sang, trong đó có 45 người do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 (HICC1) và một công ty ở Thái Bình tuyển dụng, có danh sách đăng ký tại Cục Quản lý Lao động ngoài nước.

Kêu cứu dai dẳng nhiều tháng trời

Vụ việc các lao động ở Công ty Vinastar bị ngược đãi, hành hạ đã được Pháp Luật TP.HCM phát hiện và thông tin từ đầu tháng 5-2012, sau khi tiếp nhận đơn cầu cứu của chị Nguyễn Duy Thanh Nhân (ngụ tại TP.HCM), công nhân may làm việc tại xưởng may Vinastar (Nga). Báo đã mở rộng điều tra và liên tiếp thông tin về tình trạng bóc lột sức lao động tồi tệ tại xưởng may này tới những gia đình người lao động ở Ba Vì (Hà Nội), Thái Bình, Phú Yên và liên lạc trực tiếp với người lao động tại Nga.

Công nhân xưởng may Vinastar mừng đến rơi nước mắt khi đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo tố cáo của người lao động, họ đã bị “cò” dụ đưa sang Nga làm việc với mức lương 500-700 USD/tháng. Thế nhưng sang Nga họ bị tịch thu hộ chiếu, giam trong một xưởng may tường kín, cổng cao. Đồng thời, họ bị ép làm việc 12-18 tiếng mỗi ngày nhưng vẫn không có tiền lương, thậm chí còn bị ghi nợ với công ty. Làm việc quần quật đến kiệt sức nhưng ngày họ chỉ được ăn hai bữa. Nhiều người bị bệnh nặng không được điều trị, muốn về nước phải nộp cho công ty hàng ngàn USD. Bất bình với chế độ làm việc hà khắc, đối xử thậm tệ, khoảng 100 lao động đã đình công yêu cầu được đưa về nước.

Ngoài việc thông tin trên báo, báo Pháp Luật TP.HCM cũng liên hệ cung cấp thông tin cho Cục Quản lý Lao động ngoài nước. UBND xã Ba Vì cũng tổ chức họp với HICC1 để tìm hướng giải thoát cho người lao động. Cục Quản lý Lao động ngoài nước và đại diện HICC1 cũng đã trực tiếp đến Công ty Vinastar nhưng vụ việc vẫn không giải quyết ổn thỏa. Người lao động vẫn tiếp tục đình công và kêu cứu.

Cảnh sát Nga vào cuộc giải thoát

Từ thông tin báo chí và đơn kêu cứu của người lao động, đầu tháng 8 vừa qua, cảnh sát và cơ quan di trú Nga đã kiểm tra phát hiện ra số lao động bị “nhốt” bất hợp pháp trong xưởng may Vinastar và đã phóng thích cho họ. Sau khi được giải cứu, 81 công nhân may được cơ quan chức năng Nga và Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đưa về nước. Ngay sau khi về đến Việt Nam, các lao động đã đến Cục C45 để tố cáo.

Còn năm công nhân đang được chuộc về

Bước đầu cơ quan công an đã xác định được ba đối tượng trú tại Việt Nam có hành vi đứng ra tuyển dụng và tổ chức đưa nhiều người lao động sang làm việc tại xưởng may Vinastar. Các đối tượng này đã dùng bản hợp đồng ký sẵn của Công ty Vinastar để dụ các lao động trong nước sang Nga làm việc, đồng thời yêu cầu họ phải đóng tiền đặt cọc 10-15 triệu đồng/người.

Được biết ngoài 81 công nhân đã về nước, còn năm người khác bị Công ty Vinastar giữ ở nơi khác mà ngay cả cảnh sát Nga cũng không phát hiện được. Gia đình năm công nhân này phải thông qua “cò” đóng tiền 500 USD mỗi người để chuộc họ về. Dự kiến ngày 27-9 các công nhân này sẽ về đến Việt Nam.

PHONG ĐIỀN