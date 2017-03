Khởi tố vụ án “mượn nợ rồi quỵt”

Liên quan đến vụ án, trước đó, bà PTKG, nhân viên đài phát thanh và truyền hình của một tỉnh miền Tây, bị ba người dân ngụ TP Tân An và huyện Bến Lức kiện ra tòa đòi nợ tổng cộng 750 triệu đồng.

Tại các lần hòa giải do tòa án tổ chức, bà G. một mực khẳng định các biên nhận nợ viết tay không phải là chữ viết của bà, bà không mượn tiền, cũng không hề quen biết những người kiện bà. Các biên nhận nêu trên đã được Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An giám định và kết luận: “Chữ viết là do cùng một người viết ra. Riêng chữ ký là không giống”.

Bản giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An xác định nét chữ của bà G. và nét chữ trong biên nhận là cùng một người viết ra. Ảnh: T.PHÚC

Theo ba chủ nợ, bà G. lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền với lý do “đang mua một xe ô tô Camry 1,3 tỉ đồng nhưng không đủ tiền”. Nhưng khi đến hạn, bà G. cố tình không trả lãi lẫn vốn nên các chủ nợ đã gửi đơn tố giác đến nơi bà G. cư trú.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Nhậm, Chánh án TAND TP Tân An, cho biết tòa đã ra quyết định đình chỉ không đưa ra xét xử vụ kiện tranh chấp dân sự do công an đang xem xét xử lý hình sự.

Theo hồ sơ, công an đã ghi nhận được nội dung những cuộc điện thoại và tin nhắn năn nỉ mượn tiền giữa bà G. với bà H. là người giới thiệu, đồng thời cũng là nhân chứng trong việc bà G. mượn 750 triệu đồng của ba chủ nợ.

