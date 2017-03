Khởi tố vụ án tại vũ trường TP (Phan Thiết)

Ngày 6-8, tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án kinh doanh trái phép tại Công ty TNHH Dịch vụ và Giải trí Thiên Phát (Vũ trường TP) ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết để điều tra. Vũ trường này do bà Nguyễn Thị Hồng Thúy (23 tuổi) ngụ phường Phú Tài (TP Phan Thiết) làm giám đốc.

Như chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, từ khi thành lập, đưa quán bar TP vào hoạt động núp bóng vũ trường, địa điểm ăn chơi này đã xảy ra hàng loạt các sai phạm. Cụ thể, ngày 28-2, Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra vũ trường và phát hiện một số thanh niên mua bán ma túy. Khi phát hiện lực lượng công an, nhóm thanh niên này đã ném heroin, dụng cụ hút ma túy đá xuống sàn để phi tang. Kết quả kiểm tra nhanh phát hiện có đến 11 nhân viên của vũ trường này dương tính với ma túy và công an đã bắt khẩn cấp hai người.

Các cô gái mặc thiếu vải nhảy múa khêu gợi tại vũ trường TP. Ảnh: PN

Quá trình kiểm tra, cơ quan điều tra đã phát hiện vũ trường này kinh doanh không đúng ngành nghề trong giấy phép, gây tiếng ồn vượt quy định; bán rượu, thuốc lá không có giấy phép kinh doanh… Mặc dù cơ quan chức năng nhiều lần nhắc nhở, chấn chỉnh cũng như yêu cầu ngưng hoạt động nhưng chủ vũ trường không chấp hành.

Theo Công an TP Phan Thiết, sau vụ triệt phá tụ điểm ma túy, vũ trường này đã tạm thời ngưng hoạt động. Sau khi củng cố hồ sơ, Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra và tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với những người có trách nhiệm liên quan đến vũ trường này.

Trong một diễn biến khác, đêm 5-8, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra vũ trường Club 68 của Công ty TNHH Nhạc Mới và tạm giữ 150 chai rượu ngoại (trong đó có 83 chai không có nhãn phụ). Toàn bộ số rượu trên, Công ty TNHH Nhạc Mới chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu. Công an cũng tạm giữ hàng chục xe máy của những thanh niên đến vũ trường vì không xuất trình được giấy phép lái xe.

Trước đó, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận đã có thông báo yêu cầu doanh nghiệp này tạm ngưng hoạt động do không đủ điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, sử dụng công trình không đúng mục đích theo quy định. Một nguồn tin cho biết cơ quan điều tra tiếp tục xem xét để xử lý vũ trường này về hành vi kinh doanh trái phép.

PHƯƠNG NAM