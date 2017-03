Khởi tố vụ án trốn thuế ở DN Trường Thống

“Hiện cơ quan điều tra đang chờ giám định của ngành thuế tỉnh về lượng dầu mà doanh nghiệp này đã trốn thuế, mua bán không xuất hóa đơn” - ông Hoàng thông tin.

Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết: “Ban Giám đốc Công an tỉnh đang xem xét hồ sơ vụ DN Trường Thống trốn thuế để chỉ đạo xử lý theo quy định pháp luật”.

Liên quan đến vụ án này, sau khi báo đăng tải loạt bài, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang cũng đã đề nghị làm rõ trách nhiệm cũng như các sai phạm liên quan.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Gò Công Đông xác minh ngẫu nhiên 22 tàu cá của năm hộ dân mua dầu của DNTrường Thống đã phát hiện doanh nghiệp này không xuất hóa đơn bán hàng để gian lận tiền thuế 65.692 lít dầu DO. UBND huyện xác định số tiền trốn thuế hơn 600 triệu đồng và chuyển hồ sơ sang công an huyện để điều tra. Tuy nhiên, cuối tháng 12-2010, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện cùng các ban ngành gồm VKS, tòa án, công an huyện đã họp thống nhất xử lý hành chính (có sự đồng ý của giám đốc công an tỉnh).

