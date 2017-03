Khởi tố vụ án trốn thuế tại khách sạn Equatorial

(PL)- Ngày 24-9, Bộ Công an cho biết thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trốn thuế tại khách sạn Equatorial (242 Trần Bình Trọng, quận 5).

Quyết định đã được gửi đến VKSND Tối cao và tống đạt đến các bên liên quan để cơ quan chức năng điều tra các hành vi sai phạm về thuế tại khách sạn. Theo hồ sơ, khách sạn Equatorial TP.HCM là liên doanh giữa Công ty Dịch vụ tổng hợp Hoàng Việt và Công ty Planergo (Hong Kong). Khi thanh tra về thuế tại khách sạn, cơ quan thuế phát hiện hàng loạt sai phạm: Không kê khai nộp thuế nhà thầu hơn 6,3 tỉ đồng và kê khai thiếu tiền thuế phải nộp hơn 8,5 tỉ đồng diễn ra trong một thời gian dài. Vì số tiền sai phạm lớn, có dấu hiệu của tội trốn thuế nên Cục Thuế TP.HCM dừng các thủ tục xử lý hành chính trong lĩnh vực thuế, chuyển hồ sơ sang công an. P.THƯƠNG