Khởi tố vụ bắn chết người ở Bình Dương

Hiện công an tỉnh đang truy xét Phan Tấn Thành (ngụ xã Hòa Lợi, Bến Cát; giám đốc Công ty TNHH HNP, phường Định Hòa, Thủ Dầu Một) cùng đồng bọn đang bỏ trốn. Sau khi vụ án xảy ra, công an đã triệu tập ông Hoàng Xuân Hiếu (cha vợ Thành, hiện là giám đốc Công ty TNHH Hải Long - chuyên chế biến xuất khẩu hạt điều tại thị xã Thủ Dầu Một) để làm rõ. Ông Hiếu hứa sẽ yêu cầu Thành trình diện cơ quan công an sớm nhất. Một nguồn tin cho biết công an đã bắt giữ sáu nghi can trong vụ này.

Theo gia đình anh Lan, hôm xảy ra án mạng, chính ông Hiếu và Thành đã dẫn đám côn đồ vào đập phá tài sản trong nhà anh Lan. Khi anh Lan cùng hai người khác về đến thì bị những người này xông vào tấn công, bắn anh Lan ngay trước cửa nhà rồi lên một xe du lịch bảy chỗ tẩu thoát. Chiếc xe để lại hiện trường (được xác định là của ông Hiếu) đang được công an tỉnh tạm giữ để phục vụ điều tra.

VÕ BÁ