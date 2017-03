Khởi tố vụ bắt người đòi nợ thuê

Thượng tá Trần Văn Bắc, Trưởng Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định), đã xác nhận thông tin này với Pháp Luật TP.HCM ngày 27-6.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hùng thuê nhóm côn đồ gồm sáu thanh niên với giá 30 triệu đồng bắt giữ ông Châu Minh Hà (ngụ xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) để đòi 80 triệu đồng. Đây là số tiền mà ông Hà nợ bà Nguyễn Thị Lê Hòa, chủ một quán nhậu ở TP Pleiku, nơi Hùng làm công.

Chiều 15-6, Hùng thuê xe ô tô bảy chỗ ngồi chở nhóm côn đồ do Trần Đặng Anh Vũ cầm đầu từ TP Pleiku đến huyện Hoài Nhơn tìm bắt ông Hà chở đến giữ tại nhà nghỉ BM ở TP Pleiku. Sau đó, chúng đánh đập ông Hà, buộc ông gọi điện thoại về gia đình mang 80 triệu đồng đến chuộc mạng.

Trưa 17-6, khi ông Châu Minh Hiệp (em ông Hà) mang tiền đến giao nhóm bắt cóc, công an ập vào bắt quả tang.

Hiện Công an huyện Hoài Nhơn đang truy nã các nghi can còn lại gồm Nguyễn Thọ Vỹ, Nguyễn Minh Bảo, Nguyễn Văn Bình (cùng ngụ phường An Bình, thị xã An Khê), Đinh Văn Thuận (tự Năm “cô đơn”, trú thị xã An Khê).

TẤN LỘC