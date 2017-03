Khởi tố vụ bốn tàu gian lận phẩm cấp than

Bốn tàu than này đã bị lực lượng liên ngành tỉnh Quảng Ninh tạm giữ tại khu vực đầu mối, gần cụm cảng Nam Cầu Trắng (TP Hạ Long) ngày 14-5. Tổng trọng lượng than trên bốn tàu hơn 4.000 tấn, được lấy từ cảng Quyết Thắng - Công ty Kho vận Hòn Gai (thuộc TKV). Cơ quan chức năng đã giám định chất lượng, kết quả có sự chênh lệch phẩm cấp giữa than được duyệt và thực tế. Theo lệnh duyệt, số than có phẩm cấp than cám 7B nhưng kết quả giám định cho thấy chỉ có lớp than trên mặt là 7B, còn bên dưới là 6A, 6B, phẩm cấp cao hơn.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

K.LINH