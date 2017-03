Khởi tố vụ container chở “rác”

Trước đó, ngày 9-5, công an và hải quan Hải Phòng kiểm tra 12 container chứa “lõi suốt công nghiệp” khác của đơn vị này đang để tại cảng GREEN PORT và Đình Vũ, phát hiện toàn là “rác”: vỏ ô tô cũ, máy văn phòng (máy in, photocopy...) đã qua sử dụng. Công an TP Hải Phòng bắt khẩn cấp Ngô Kim Hoàn là đại diện của công ty. Một số người liên quan đến vụ việc hiện đang bỏ trốn.





HUY HOÀNG