Khởi tố vụ gây tai nạn trên đường cao tốc

Rạng sáng 15-3, tài xế Lê Hoài Hậu lái ôtô lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương từ TP.HCM về miền Tây. Vào địa phận xã Bình Thạnh (huyện Thủ Thừa, Long An), xe của Hậu đâm vào phía sau ôtô tải đi cùng chiều do Phan Thanh Sơn lái. Hậu quả làm anh Ngô Văn Toàn, phụ xe cho Sơn, chết tại chỗ. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định do xe của Hậu chạy nhanh, qua mặt xe của Sơn không đúng quy định.

A.AN