Khởi tố vụ in lậu sách tại Công ty Cổ phần In Hoa Mai

Được biết trụ sở Công ty Cổ phần In Hoa Mai đồng thời cũng là Văn phòng luật sư LươngVĩnh Kim và và Trung tâm Biên soạn dịch thuật sách Sài Gòn, đều do ông Kim đứng ra kinh doanh.

Cùng ngày, cơ quan công an TP.HCM phối hợp cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông khám xét cơ sở in tại địa chỉ trên. Sau hơn 30 phút yêu cầu, dùng loa kêu gọi những người bên trong cơ sở hợp tác, đoàn kiểm tra mới tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào ngày 8-12-2009, Công an quận Bình Thạnh, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, phối hợp với các cơ quan chức năng đã kiểm tra hành chính đối với Công ty Cổ phần In Hoa Mai. Tại đây, đoàn phát hiện, niêm phong, tạm giữ hàng trăm ngàn cuốn sách thuộc 12 đầu sách vi phạm về bản quyền, luật xuất bản.

Cách đó một ngày, đoàn kiểm tra đã kiểm tra nhà sách Quỳnh Mai tại số 474 Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) nơi bày bán sách do Công ty Hoa Mai in ra. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện, niêm phong 21 đầu sách, trong đó có 18 đầu sách ngoại ngữ có dấu hiệu vi phạm bản quyền.

Theo điều tra ban đầu, các loại sách được phát hiện sai phạm tại Công ty Cổ phần in Hoa Mai chủ yếu thuộc bộ sách Interaction & Mosaic (sách phục vụ cho việc học tiếng Anh của sinh viên). Đây là bộ sách do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM mua bản quyền từ của NXB McGraw-Hill (Mỹ). Bộ sách này chính thức được in, phát hành tại thị trường Việt Nam vào giữa năm 2009; tuy nhiên ngay sau đó, phía Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM phát hiện ấn phẩm này đã được bày bán giá rẻ tại một số nhà sách, nhiều nhất là tại nhà sách Quỳnh Mai.

