Khởi tố vụ mua bán trẻ mồ côi

Theo điều tra, việc các bảo mẫu của Trường Tia Sáng tố cáo nhà trường cho năm cháu với giá từ 20 đến 25 triệu đồng/cháu là có cơ sở. Việc cho người khác nhận con nuôi và nhận tiền tại trường đều do ông Mạnh và ông Hữu trực tiếp thực hiện. Hiện công an đã xác minh được ba trẻ bị bán cho một Việt kiều và một người ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Công an cũng đang làm rõ trách nhiệm của ông Tô Tuấn Anh - người sáng lập Trường Tia Sáng.