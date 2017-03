Khởi tố vụ phá rừng Đông Giang

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, lợi dụng giấy phép khai thác gỗ trong khu dân cư do UBND huyện Hàm Thuận Bắc cấp phép cho khai thác 12 cây gỗ đứng trong khu dân cư xã Đông Giang, ông Võ Dũng đã trà trộn gỗ lậu chở về xuôi. Sau đó, cơ quan chức năng phát hiện nhiều bãi gỗ được giấu khắp nơi, trong đó có 10 lóng gỗ ở gần nhà ông Hoàng Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy xã Đông Giang; ba lóng gỗ ở nhà ông K Văn Sáu, Chủ tịch HĐND xã Đông Giang. Số gỗ này đều được khai thác trái phép từ các nương rẫy và khu rừng da beo do UBND xã Đông Giang quản lý. Được biết, chậm nhất trong tuần này cơ quan điều tra sẽ có quyết định khởi tố bị can những người liên quan.

PHƯƠNG NAM