Khởi tố vụ voi bị chết tại rừng phòng hộ Tân Phú

Voi chết tại rừng phòng hộ Tân Phú. (Ảnh: Thanh niên)

Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, ngoài Công an huyện Định Quán có nhiệm vụ khỏi tố và điều tra vụ án, các phòng nghiệp vụ khác của Sở Công an cũng sẽ phối hợp để điều tra làm rõ vụ việc.



Trước đó, Cơ quan công an điều tra và Chi cục kiểm lâm Đồng Nai đã phẫu thuật khám nghiệm xác voi để truy tìm nguyên nhân dẫn đến cá thể voi cuối cùng ở rừng phòng hộ Tân Phú, trên địa bàn huyện Định Quán (Đồng Nai) bị chết.



Kết quả khám nghiệm, các đơn vị chức năng đã phát hiện trong cơ thể voi có 2 đầu đạn. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện bộ phận ngà, răng và phần cuối đuôi voi có lông bị lấy mất. Sau khi phát hiện 2 đầu đạn, cơ quan điều tra đã đưa số đầu đạn này đi giám định để xác định loại súng bắn ra.



Như tin đã đưa, lúc 15 giờ, ngày 23/12 lực lượng kiểm lâm trong lúc đi tuần đã phát hiện tại tiểu khu 88, phân trường 3, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú xác một con voi đang trong quá trình phân hủy.



Xác voi chết nằm quay đầu về hướng Đông Nam. Qua xác minh của lực lượng kiểm lâm, con voi chết là voi đực, có trọng lượng khoảng 5 tấn. Đây là cá thể voi đã được phát hiện từ sau ngày giải phóng miền Nam ở rừng phòng hộ Tân Phú. Đến năm 2001, các cơ quan chức năng đã thực hiện di dời đàn voi quý ở khu vực này đến rừng Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên cá thể voi trên do bị tật ở chân, nên sót lại và sống đến thời điểm sau này tại rừng phòng hộ Tân Phú.



Như vậy, đây là con voi cuối cùng ở rừng phòng hộ Tân Phú bị chết, và là cá thể voi thứ 9 bị chết tại các cánh rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, kể từ năm 2009 đến nay.



Hiện Công an tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan đang tiếp tục điều tra làm rõ./.

Theo Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam)