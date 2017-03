Khởi tố vụ xe container tông xe khách

(đoạn qua xã Tam Xuân, Núi Thành, Quảng Nam) vào rạng sáng 29-9 khiến 24 người thương vong (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin). Theo đó, xe container chạy lấn sang phần đường bên trái và tông trực diện vào xe khách đang chạy ngược chiều.

Đại diện UBND tỉnh Quảng Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân. Ảnh: THANH LAN

Công an huyện Núi Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phạm Văn Trạng (trú Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe container 51R-9105. Tuy nhiên, tài xế Trạng đã chết vào tối 29-9 sau nhiều giờ được cấp cứu.

Tương tự, nạn nhân Hồ Văn Nghĩa (trú xã Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa) cũng chết tại bệnh viện. Trước đó, khi xảy ra tai nạn, một phụ nữ chết tại chỗ, được xác định danh tính là Trần Thị Hải (trú tỉnh Khánh Hòa).

Trong số 21 nạn nhân đang tiếp tục điều trị tại BV Đa khoa Quảng Nam, hiện có năm nạn nhân vụ xe container tông xe khách đang nguy kịch.

