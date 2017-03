Không ăn cơm, xe khách bị ném đá?

(PLO)- Ngày 15-3, Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia yêu cầu Ban An toàn giao thông TP Hà Nội chỉ đạo công an thành phố, yêu cầu Công an huyện Sóc Sơn phối hợp với Công an thị xã Phúc Yên khẩn trương điều tra, xác minh đối tượng, xử lý nghiêm hiện tượng ném đá vào xe khách.