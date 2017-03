Không cai nghiện được vì vướng thủ tục

Tôi không thể chịu đựng được nữa! Bà ĐTNP (đường Liên Khu 2-10, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) phản ánh đến Pháp Luật TP.HCM: “Tôi chỉ có thằng S. là con trai nên bao tình thương dồn hết vào nó. Từ khi con tôi vướng vào thứ ma túy đá thì nó giống như người tâm thần khiến người trong nhà sống trong lo sợ. Bao nhiêu tiền của gia đình cho làm ăn nó đều đổ vào ma túy, không biết bao nhiêu là những trận đòn roi mà vợ con nó phải gánh chịu. Còn tôi thì ngày nào cũng nghe những lời cay độc từ chính thằng con trai mà mình sinh ra chửi mắng thậm tệ khi không có tiền đáp ứng cho nó chơi ma túy. Có lúc nó cứ ngồi suốt cả đêm nhìn vào tờ giấy trắng, tôi cứ lo nó bị tâm thần, sợ đến lúc nào đó nó lên cơn giết cả nhà. Lúc trước, tôi còn làm ăn được lo cho nó đi cai nghiện tự nguyện nhưng trải qua ba lần cai không thành thì tình trạng của nó ngày càng nặng hơn. Giờ chỉ mong sao Nhà nước sớm đưa nó đi cai nghiện và cải tạo cho nó thành người đúng nghĩa chứ hiện giờ tôi bất lực rồi”. Đồng cảnh khổ như bà P., bà Đào Thị Cường (đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã gửi đơn nhờ báo Pháp Luật TP.HCM can thiệp vì không có cách nào xử lý với người con đang bị nghiện. Khi lên cơn, con bà lại đập phá nhà cửa, uy hiếp tinh thần người thân. Bà đã cầu cứu đến chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa thấy giải quyết. “Lúc trước thằng C. rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn và nghe lời mẹ. Vài năm trở lại đây, nó trở thành một con người hoàn toàn khác. Nó nghe lời rủ rê của bạn bè chơi ma túy đá làm tan cửa nát nhà. Vợ nó bỏ đi, còn nó suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi về xin tiền mẹ. Đồ đạc trong nhà lần lượt đội nón ra đi để phục vụ việc hút chích của nó. Có những hôm nó lên cơn đập phá nhà, chửi mắng, tôi chịu không nổi phải dắt díu cháu ngủ ngoài đường để trốn. Chưa hết, gần đây thằng C. còn báo đã mượn tiền xã hội đen buộc tôi phải vay mượn để trả cho người ta. Đến mức này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi báo công an phường nhờ can thiệp đưa nó đi cai nghiện. Công an có mời nó đến làm việc nhưng rồi lại thả về. Tôi ước gì xã hội có thể cứu lấy con tôi…” - bà Cường kể. Chúng tôi đã trao đổi với Trung tá Nguyễn Thành Long, Phó Trưởng Công an phường 5, quận Phú Nhuận, về vấn đề này. Trung tá Nguyễn Thành Long cho biết công an phường đã nhiều lần mời anh C. đến làm việc mỗi khi gia đình báo anh này lên cơn quậy phá. Công an cũng đã lập hồ sơ để đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2014, phía công an phải ngừng lại vì các quy định về lập hồ sơ, quản lý người cai nghiện chưa được hướng dẫn rõ, quy định thẩm quyền ra quyết định đưa đối tượng nghiện đi cai bắt buộc đang còn một số vướng mắc… Mới đây, đại diện công an phường cho biết đơn vị đã có cuộc họp với hội đồng tư vấn quận và đã thông qua được việc hoàn thành các thủ tục đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Công an phường sẽ sớm lập danh sách, chuyển cơ quan chức năng và đề nghị TAND ra quyết định. Sau đó địa phương sẽ thực hiện việc đưa người nghiện đi cai nghiện. NGUYỄN HIỀN