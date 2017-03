Khống chế đám cháy rừng Nam Hải Vân

* khoảng 150 ha rừng bị thiêu rụi



Ông Phan Tiến Dũng, hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, diện tích rừng bị cháy là thực bì và cây bụi (chủ yếu là bìm bìm). Hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với bộ đội biên phòng đo xác thực số diện tích bị cháy nhưng theo ông Dũng, có khoảng trên dưới 150 ha rừng bị thiêu rụi. Do địa hình núi cao, nhiều tảng đá lớn chắn đường khiến việc dập lửa diễn ra trong đêm gặp nhiều khó khăn.



Một chiến sĩ thuộc Trung đoàn 971, BCH quân sự thành phố đã bị gãy tay trong quá trình chữa cháy.Được biết, trước khi xuất hiện đám cháy vào 14g ngày 2-5, lực lượng kiểm lâm đã nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ tiểu khu 11. “Có thể một quả bom còn sót lại đã phát nổ do thời tiết nắng nóng là nguyên nhân của vụ cháy”, ông Dũng nhận định. Ngoài ra, trong quá trình dập lửa, lực lượng cứu hộ còn chứng kiến thêm 3 tiếng nổ lớn xuất hiện trong đám cháy.



Hiện còn khoảng 50 người gồm các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971, BCH quân sự thành phố, lực lượng kiểm lâm đang túc trực tại các tại tiểu khu 11, tiểu khu 4A đề phòng đám cháy có thể xuất hiện trở lại, đặc biệt là dưới thời tiết nắng nóng và gió lớn như hiện nay.



Đại úy Nguyễn Minh Nam, Phó tiểu đoàn trưởng quân sự, Trung đoàn 971, cho biết đến khoảng 7g hôm nay, một đám cháy nhỏ lại xuất hiện tại tiểu khu 11, buộc các chiến sĩ phải xách từng can nước lên dập lửa. “Nếu tình hình đã được khống chế, đến trưa nay toàn bộ lực lượng sẽ được rút về đơn vị”, đại úy Nam cho biết.



Theo PHAN CHUNG (TTO)