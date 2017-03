Không chịu lấy chồng, bị đánh dã man

Sáng 27-9, Công an phường 7 và Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) lập biên bản vụ một thiếu nữ bị hành hạ dã man. Nạn nhân là Mai Thị Diễm Phương, 18 tuổi, ngụ 17/2 Chu Văn An, khu phố Bà Triệu, phường 7. Sau khi lấy lời khai ban đầu, Phương được một người bà con đưa đến BV Đa khoa Phú Yên cấp cứu trong tình trạng lưng, mông bị bỏng nặng, toàn thân đau nhức. Các bác sĩ cho biết Phương đang bị nhiễm trùng rất nặng, có nguy cơ hoại tử nhiều vùng.

Bị ngược đãi nghiêm trọng

Tại bệnh viện, Phương nói trong hoảng loạn: “Cháu còn nhỏ, không muốn lấy chồng mà cha mẹ cứ ép. Giờ cháu đau lắm, đừng ai báo với cha mẹ cháu đang ở bệnh viện”. Theo lời kể của Phương, cách đây một năm Phương bị cha mẹ ép kết hôn với Lê Anh Tuấn (ở khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, Phú Yên) nhưng Phương không đồng ý. Từ đó, Phương liên tục bị cha mẹ đánh đập. Đầu tháng 8-2010, Phương bị cha mẹ ép lên xe để Tuấn chở đến UBND phường 7 kết hôn. Sau đó ông Mai Văn Lộc - cha Phương - cho Tuấn về ở luôn với gia đình ông. Do Phương không chịu làm đám cưới mà đi học nghề uốn tóc nên liên tục bị cha mẹ và Tuấn bắt nhốt, đánh đập.

Vết bỏng trên người Phương đang bị nhiễm trùng nặng. Ảnh: TẤN LỘC

Ngày 23-9, phát hiện Phương có một số vết xăm trên lưng, cha mẹ Phương và Tuấn đã dùng dây xích trói cô, nhốt trong căn phòng sau nhà rồi đánh đập. Nghe tiếng Phương kêu cứu, một số người báo Công an phường 7. Lúc công an đến, mẹ Phương bảo vợ chồng Phương cãi nhau. Sau một ngày bị bỏ đói, Phương lại bị cha mẹ đè ra đánh. Sau đó Tuấn dùng dao lam rạch những vết xăm trên người Phương rồi đổ cồn lên đốt. Ông bà nội Phương ở cạnh nhà nghe tiếng la hét của Phương cũng không thể vào can vì cửa đóng chặt nên đã đi báo công an. Tuy nhiên, ba ngày liền sau khi bị đốt, Phương vẫn không được giải thoát.

Sáng 27-9, Phương lén leo lên trần nhà trốn ra ngoài và được một người bà con đưa đến Công an phường 7 báo cáo sự việc.

Địa phương biết nhưng không can thiệp

Chiều 27-9, trao đổi với phóng viên, ông Trương Đình Quân, Chủ tịch UBND phường 7, cho biết ông có nghe về vụ Phương bị hành hạ và đã yêu cầu các tổ chức, đoàn thể tìm hiểu, xử lý. Trong khi đó, bà Đào Thị Thu Hảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 7, cũng là người trực tiếp tham gia lập biên bản vụ Phương bị hành hạ sáng 27-9, thừa nhận: “Lâu nay khu phố và các đoàn thể địa phương đã biết gia đình ông Lộc nhiều lần hành hạ, đánh đập em Phương do không chịu kết hôn. Mỗi lần địa phương đến, gia đình lại đóng cửa, khi có vợ chồng ông Lộc thì không ai dám vào hoặc vào không được vì họ rất hung dữ”. Bà Hảo kể mỗi khi thấy Phương bị hành hạ, ông bà nội em vào can ngăn hoặc định đi báo công an là ông Lộc lại dọa giết Phương. Ngay cả ông Nguyễn Bá Hùng, Bí thư chi bộ khu phố, cũng là bà con với gia đình ông Lộc, cũng không dám vào can ngăn.

Bà Hảo cho biết: “Lúc Tuấn và Phương đến đăng ký kết hôn, tôi là cán bộ tư pháp trực tiếp đăng ký. Tôi thấy họ như hai người xa lạ, có biểu hiện bất bình thường nhưng do không có ai cùng đi nên chúng tôi không hỏi rõ”. Ông Trương Đình Quân khẳng định: “Đây là một vụ việc nghiêm trọng. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan công an khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm khắc”.

Trung tá Đoàn Văn Trung, Trưởng Công an phường 7, cho biết cơ quan này đang khẩn trương xác minh vụ việc.

TẤN LỘC