Không chuẩn, phải chỉnh

Phần còn lại của xã hội thì xôn xao lắm. Giữa cánh đồng của cái làng quê chắc là còn nhiều lam lũ ấy, chỉ trong mơ người ta mới thấy một cái gì hoành tráng đến vậy. Người ta bảo dân mình hay GATO (ghen ăn tức ở) nhưng nói gì thì nói, thấy người làng có của ăn của để như vậy, ít nhiều ai cũng mừng. Chủ nhà lại là ông Bùi Thanh Tùng, cán bộ cấp trưởng phòng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, con trai của bí thư tỉnh. Không có họ với anh Tùng nhưng thế nào người làng chả được nhờ, ít nhất là bây giờ cả nước biết đến cái xã Ninh Thành ấy.

Dân tình cả nước xôn xao thì chỉ có cách trông cậy vào các nhà báo. Nhưng các nhà báo cũng bế tắc trong việc tìm hiểu về công trình này lắm. Ông Bùi Thanh Quyến, Bí thư Hải Dương, thì không bình luận hay cung cấp một thông tin nào, chỉ nói rằng: “Với trách nhiệm của mình, các phóng viên cứ tự đi tìm hiểu”.

Có vẻ ông Quyến một mặt rất tôn trọng sự quan tâm của dư luận đến tài sản của cán bộ nhà nước nhưng mặt khác cũng rất tôn trọng con trai ông - chủ sở hữu đứng tên khu biệt thự này. Nếu bỏ qua cách ứng xử lấy lòng dư luận (thường thấy của chính khách phương Tây) thì đối đáp của ông Quyến có thể nói là tương đối chuẩn, không cần chỉnh.

Con trai ông cũng tỏ ra tôn trọng sự tò mò của dư luận khi không những không lảng tránh báo chí mà còn giải thích cây trong khu nhà vườn không phải là cây sưa và số tiền mà ông có được để bỏ ra xây dựng ngôi nhà tọa lạc trên khu đất hơn 4.000 m2 này là tiền mồ hôi, nước mắt, xuất phát từ trí tuệ, vận động cá nhân chứ không phải là dựa dẫm vào bất kỳ ai, vào mối quan hệ nào.

Chuyện tạm dừng đến đây, xét trên khía cạnh nào đó vẫn là chuyện cá nhân, chưa có sự can thiệp nào của cơ quan có chức năng liên quan đến sự minh bạch tài sản của cán bộ nhà nước. Thôi thì các nhà báo cũng có một chút lý do để thỏa mãn vì những thông tin mình có được, với sự tôn trọng nhất định từ hai cán bộ này. Tuy vậy, tuần qua, không phải nhà báo cũng có được chút lý do đấy để thỏa mãn.

“Xuân thu nhị kỳ”, không mấy khi báo giới có cơ hội được gặp các đại biểu QH. Nhưng với kỳ họp, họ hơi hẫng hụt với việc bị nhân viên bảo vệ khu vực hành lang hội trường ngăn cản tiếp xúc, phỏng vấn các đại biểu. Nguyên nhân xuất phát từ “Thông cáo báo chí số 1” của Trung tâm Báo chí QH, ngày 21-5, có nội dung: “1. Không phỏng vấn đại biểu QH tại hành lang phía sau và hành lang hai bên hội trường (tầng 1); 2. Nếu PV có yêu cầu phỏng vấn, mời lên tác nghiệp tại phòng phỏng vấn hoặc sảnh tầng 2”. Rất may, sau khi các báo đồng loạt phản ứng, các đại biểu của một trong ba nhánh quyền lực nhà nước cũng được gặp gỡ và truyền đạt thông tin đến các “đại biểu” của công luận.

Lại có chuyện, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã ký thông cáo báo chí yêu cầu “không được đề cập đến Tổng Công ty Sonadezi và cá nhân đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc, đại biểu QH”. Đây là cách ứng xử của cơ quan tuyên giáo liên quan đến vụ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (một công ty con trực thuộc tổng công ty do bà Hằng làm chủ tịch) xả thải vượt chuẩn ra môi trường.

Đem so sánh thì thấy ông trưởng Ban Tuyên giáo Đồng Nai chẳng những không làm đúng trách nhiệm của mình mà còn tỏ ra không tôn trọng các cơ quan báo chí và không tôn trọng quyền được tự do tiếp cận, cung cấp thông tin cho báo chí của đại biểu QH Đỗ Thị Thu Hằng. Dân gian gọi như thế là: không chuẩn, phải chỉnh!