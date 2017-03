Không có dép đi, bé gái mất năm ngón chân vì bỏng

Bé Tăng Thị Cói (năm tuổi, dân tộc Dao - ngụ xã Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa) đã phải cắt bỏ năm ngón chân trái vì bị bỏng sau khi ngâm vào nước ấm khoảng 40 độ C. Theo chị N. (mẹ bé Cói) kể lại, do nhà nghèo nên không đủ điều kiện mua dép cho cháu đi trong đợt rét đậm, rét hại vừa qua. Trong khi đó, gia đình đi làm không để ý nên cháu Cói đã tự động ngâm chân vào nước ấm. Do nhiệt độ thay đổi đột ngột đã dẫn đến gây bỏng và hoại tử bàn chân.

Cũng theo BS Thọ, do gia đình cháu Cói là hộ nghèo vùng cao Mường Lát nên sẽ được miễn phí hoàn toàn. Đồng thời huy động toàn bộ nhân viên trong bệnh viện quyên góp giúp đỡ gia đình cháu Cói tiền ăn ở, đi lại cho đến khi xuất viện.

ĐẶNG TRUNG