Không có việc Long An từ chối đắp đập ngăn mặn giúp Tiền Giang

Sáng 6-4, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết Long An và Tiền Giang là hai tỉnh liền kề nhau, có mối quan hệ tốt đẹp và luôn giúp đỡ nhau từ xưa đến nay. Chủ trương tỉnh này luôn sẵn sàng giúp đỡ Tiền Giang. Vì vậy, thông tin tỉnh này từ chối đắp đập ngăn mặn giúp Tiền Giang là do có sự hiểu lầm do UBND tỉnh Long An chưa hề nhận được văn bản từ tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị đắp đập.

“Nguyên nhân tỉnh Long An chưa đắp đập tạm ngăn mặn ở địa bàn huyện Thạnh Hóa để giúp ngăn mặn, cứu một số diện tích cây trồng theo đề nghị của tỉnh Tiền Giang là do thông báo từ Cục Khí tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo những ngày tới nước từ đầu nguồn sông Mê Kong sẽ đổ về nên mức độ mặn sẽ hạ xuống rất nhiều. Việc chưa đắp đập là để theo dõi độ mặn thế nào để có phương án tiếp theo, chứ không phải từ chối giúp đỡ.

Trong buổi chiều hôm nay, chúng tôi sẽ chính thức có thông cáo gửi các cơ quan báo chí để làm rõ thông tin nói trên”, ông Dũng nói.



Ông Lê Tấn Dũng khẳng định không có việc tỉnh này từ chối giúp Tiền Giang



Chiều ngày 6-4, trao đổi với Pháp Luật Tp.HCM, ông Nguyễn Thanh Cẩn, Giám đốc Sở NN&PTNT Tiền Giang cũng cho rằng thông tin tỉnh Long An không giúp Tiền Giang đắp đê ngăn mặn là không chính xác.

Ông Cẩn cho hay, trong buổi chiều cùng ngày, sở này cùng Sở NN&PTNT Long An cũng đã ngồi lại với nhau để bàn chuyện đắp đê ngăn mặn giúp dân Tiền Giang. "...chúng tôi thống nhất trong ngày mai sẽ cùng đắp đê ngăn mặn, chứ không có việc Long An không giúp chúng tôi”, ông Cẩn nói.



Một trong các khu vực sẽ đắp đặp ngăn mặn cứu hoa màu tại Tiền Giang



Trước đó, sáng 6-4 có một số thông tin phản ánh tỉnh Tiền Giang đề nghị tỉnh Long An đắp tạm 5 con rạch trên quốc lộ 62 tiếp giáp với sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn Thạnh Hóa (Long An) để ngăn ngừa xâm nhập mặn tràn vào địa bàn tỉnh Tiền Giang làm ảnh hưởng đến 16.000 ha khóm nhưng đã bị tỉnh Long An từ chối.