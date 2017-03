“Không dám dừng dự án bauxite!”

“Dự án bauxite Tân Rai (Lâm Đồng) có thể lỗ trong khoảng 3-5 năm đầu nhưng về lâu dài sẽ đạt hiệu quả kinh tế. Đối với dự án Nhân Cơ (Đắk Nông) hiện đã triển khai hơn 50% kế hoạch”. Đó là phát biểu của ông Nguyễn Tiến Chỉnh, Trưởng ban Khoa học-Công nghệ-Môi trường và Chiến lược của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), tại buổi họp báo về dự án bauxite Tây Nguyên ngày 16-5.

Trước đó, trong một cuộc hội thảo về bauxite, các nhà khoa học đã phản bác lại báo cáo của Vinacomin, khẳng định dự án đã thật sự lỗ!

“Dự kiến lỗ vài năm đầu”

. Báo SGGP: Mức tổng đầu tư chênh lên khá nhiều so với phê duyệt? Trách nhiệm này thuộc về ai?

+ Ông: Hiện nay các chi phí về thuế, phí và các chính sách của Nhà nước, chúng tôi đều tính đầy đủ trong hiệu quả dự án. Về giá cả, có hai phương pháp tính. Thứ nhất là tính theo biến động có lạm phát; thứ hai là tính giá cố định theo dự báo giá. Vinacomin dự báo giá của hai dự án trên cơ sở những dự báo tăng trưởng nhu cầu thế giới, trên cơ sở đó chỉ tính giá cả có phần cố định chứ không tính đến biến động lạm phát. Dự kiến trong vài năm đầu dự án lỗ vì một số nguyên nhân khấu hao, lãi vay thời kỳ đầu, nền kinh tế đang suy giảm, xuất phát điểm giá bán thấp… Còn trách nhiệm, đã làm dự án mà không hiệu quả thì Vinacomin chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước.

. Tuổi Trẻ: Với chênh lệch đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng, giảm thu ngân sách theo công bố của Vinacomin là khoảng hơn 700 tỉ đồng/năm, như vậy có phải Nhà nước bị thiệt hại không?

+ Về hiệu quả kinh tế, trong phương án cuối cùng khi phân tích và đánh giá hiệu quả mà tập đoàn vừa đưa ra hội thảo cũng như báo cáo Bộ Công Thương, tất cả các phí hoàn nguyên và liên quan đã tính đủ. Chúng tôi tính hiệu quả trên 30 năm và hiệu quả dự án được tính rất chi tiết. Chúng tôi khẳng định dự án có hiệu quả; không thể nói Nhà nước thất thu hay giảm thu. Dự án đóng góp thuế phí cho ngân sách chung khoảng 400 tỉ đồng/năm.

Sản phẩm của Nhà máy sản xuất alumina Tân Rai, Lâm Đồng trong quá trình chạy thử. Nguồn: Vinacomin

. Pháp Luật TP.HCM: Các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học cho rằng các chi phí vận tải, công nghệ đều có vấn đề. Ý kiến của Vinacomin?

+ Chúng tôi tôn trọng các ý kiến của chuyên gia nhưng Vinacomin mong muốn Bộ Công Thương có thể mời các chuyên gia có thẩm quyền ngồi lại với nhau thẩm định trên cơ sở thực tế, cơ sở dữ liệu đầy đủ chứ không chỉ dựa vào một vài dữ liệu. Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến xác đáng, có lý và mong muốn hợp tác để triển khai những ý kiến ấy.

Không công khai giá thành

. Pháp Luật TP.HCM: Vậy Vinacomin có thể đưa ra giá thành sản phẩm chính thức để dư luận có sự so sánh hiệu quả?

+ Đây là bí mật kinh doanh của DN, chúng tôi không thể công bố! Về nguyên lý giá thành, xu thế là khi làm dự án, giá ban đầu cao nhưng sau khi khấu hao hết, trả được lãi vay, giá thành sẽ giảm dần. Thêm nữa, trong quá trình ban đầu, chúng ta chưa có kinh nghiệm. Trong quản lý dự án chúng tôi có cơ giảm giá thành, chi phí. Hiệu quả sẽ có triển vọng trong những năm tiếp theo.

Tập đoàn cũng đặt câu hỏi xem giá thành khai thác của các mỏ khác, họ cũng không cung cấp để so sánh với mình.

. Đài Truyền hình Việt Nam (VTV): Về giá, có thể các đối thủ không cung cấp nhưng báo chí đưa ra các con số thực tế trên thị trường là 316 USD, trong khi giá ở Việt Nam 400 USD, ông có bình luận gì?

+ Tôi không biết những tính toán đó dựa trên cơ sở nào nhưng nếu ngồi lại với nhau thì phải ngồi lại cùng trên một thông số, cùng trên cơ sở dữ liệu thì mới tính được đúng hay không. Nếu nêu con số như thế để hỏi thì tôi không khẳng định được con số đó đúng hay sai, vì tôi không rõ dữ liệu tính toán được lấy từ đâu.

. Vậy tại sao chủ đầu tư không cung cấp con số giá thành để dư luận biết?

+ Thực ra không phải là không thể công bố. Chúng tôi chỉ công bố công khai giá thành dự kiến với cơ quan có thẩm quyền là Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, tuy nhiên không công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đâm lao phải theo lao?

+ Nhiều báo cùng hỏi: Trong khi dư luận băn khoăn về hiệu quả kinh tế dự án Tân Rai thì dự án Nhân Cơ triển khai sau lại không khác gì nhau về công nghệ, phương án vận tải…Vinacomin có tính đến việc dừng dự án Nhân Cơ không?

+ Đứng trên góc độ DN, cần xem xét nếu dừng thì được lợi gì, hại ra sao, giải quyết hậu ra sao. DN bỏ đống tiền đầu tư như ngồi trên đống lửa, công trình đang nằm ngổn ngang, những hậu quả như vậy ai tính? Các anh cũng nên thông cảm cho DN chứ! Chúng tôi cũng đã cân nhắc, xem xét, tính toán trường hợp dừng và tiếp tục nhưng thú thật chúng tôi không dám dừng, bởi những thiệt hại mà chúng tôi sẽ phải gánh vác xử lý rất lớn.

. Nông Thôn Ngày Nay: Ông nói thiệt hại quá lớn nên không dám dừng, vậy ông có thể cho biết cụ thể thiệt hại nếu dừng dự án?

+ Chúng tôi đã từng tính toán và thấy tiếp tục làm thì tốt hơn dừng. Còn về số liệu tính toán cụ thể thì chúng tôi đã báo cáo các cơ quan có thẩm quyền và con số này không được phép công bố công khai.

. Nhiều chuyên gia nhận định công nghệ sử dụng cho dự án có cách đây nhiều thập kỷ, có quá lạc hậu hay không?

+ Dự án được sử dụng hệ thống khí hóa than là công nghệ tiên tiến được xây dựng trên hệ thống buồng đốt quay, sử dụng hệ thống thu hồi nhiệt, làm sạch khí bằng phương pháp tháp đôi… Công nghệ khí hóa than được sử dụng từ năm 1960 nhưng tương tự như công nghệ BE không thể khẳng định là lạc hậu được.

Nên minh bạch để tạo niềm tin! Trong kinh doanh, việc DN công bố giá thành hay không là quyền riêng của DN, không thể bắt ép. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi dư luận đang nóng lên với bài toán hiệu quả kinh tế của dự án bauxite thì việc Vinacomin minh bạch các số liệu là cần thiết. DN càng minh bạch giá thành, giá bán thì tạo được niềm tin ở người dân về dự án. Nếu họ “giấu” số liệu thì càng làm cho sự nghi ngờ hiệu quả kinh doanh càng lớn. Tính đi tính lại thì người dân đã chia sẻ khó khăn với DN về dự án này. Mặt khác, ở Việt Nam chỉ có mỗi Vinacomin đầu tư vào dự án bauxite thì lo gì cạnh tranh về giá? Ông NGUYỄN VĂN BAN, nguyên Trưởng ban Nhôm-Titan (Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam)

TRÀ PHƯƠNG ghi