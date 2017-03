Không đội nón bảo hiểm, cả nhà bị đánh

Dù đã hơn nửa tháng trôi qua nhưng anh Võ Hoàng Tâm (KP 2, phường 16, quận 8, TP.HCM) vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc. Tối 29-12-2012, Tâm chạy xe máy trở về nhà sau khi ra ngoài đầu hẻm mua card điện thoại. Tâm không đội nón bảo hiểm và khi đi ngang qua chốt văn phòng KP 2 thì bị mấy bảo vệ dân phố (BVDP) đang ngồi nhậu ngoắc tay kêu vào. Tâm không dừng lại mà chạy luôn về nhà.

Khoảng 10 phút sau, có ba BVDP đến và định xông vào nhà. Khi đó, anh của Tâm là Võ Hoàng Sang đang dọn dẹp đồ đạc trước cửa cổng hỏi: “Các anh vào nhà làm gì?”. Những người này cho rằng chính Sang đã chạy xe máy không đội nón bảo hiểm lúc nãy và đòi vào khám xét nhà. Sang không đồng ý thì bị các BVDP dùng dùi cui đánh vào đầu. Sang gục xuống vì choáng váng nhưng họ vẫn tiếp tục đánh túi bụi. Bấy giờ, có người em họ đến chơi, vào can ngăn cũng bị BVDP đánh bầm mặt. Tâm từ sau bếp ra giải vây cho anh cũng bị đánh, liền chạy ngược vào nhà vơ lấy dao để chống cự và gây trầy xước cho một BVDP. Sau đó Tâm đã bị nhóm người trên khống chế, đánh đập.

Chiếc áo của người em họ dính đầy máu khi đưa Sang đi cấp cứu. Ảnh: T.NHÂN

“Tôi và hai con gái đã vào ngăn cản không cho BVDP đánh Tâm nữa. Đúng lúc, cảnh sát khu vực đến cầm dùi cui đánh vào gáy tôi và dùng roi điện chích vào người chúng tôi. CSKV còn gọi điện thoại về công an phường kêu đem súng xuống trấn áp, họ chỉa súng vào chúng tôi và hăm dọa sẽ bắn chết. Tất cả những người này đều có hơi men. Sự việc xảy ra gây náo loạn cả khu phố, nhiều người chứng kiến nhưng chỉ đứng nhìn chứ không dám vào can thiệp vì sợ bị vạ lây. Đến nay, hộ khẩu gia đình và chiếc xe máy để gia đình đi lại cũng bị thu giữ mà không có biên bản gì cả…” - mẹ của Tâm kể lại.

Sau đó, Sang được mọi người đưa đến bệnh viện để may vết thương trên đầu. Còn Tâm thì bị lực lượng áp giải về trụ sở công an phường. “Tôi bị BVDP, CSKV treo hai tay lên xà nhà rồi đấm, đá túi bụi vào đầu, miệng và toàn thân, chích điện. Họ buộc tôi phải khai những điều không đúng sự thật như chính anh Sang đánh BVDP, còn tôi thì chạy xe nẹt pô, không đội nón bảo hiểm và có uống bia rượu... Lúc đầu, tôi không đồng ý nhưng vì bị đánh đau quá nên đành phải ký vào tờ khai đã viết sẵn mà không rõ nội dung. Họ thay nhau đánh tôi liên tục cho đến khi Công an quận 8 xuống thì mới ngưng” - Tâm nhớ lại.

Gia đình anh Tâm nói thêm: Tâm bị còng dẫn giải về trụ sở công an phường từ tối 29 nhưng mãi đến chiều 31-12 mới cho về. Trong lúc bị tạm giữ, Tâm không được cho ăn uống, phải tiểu tiện tại chỗ. Hậu quả: Tâm bị đa chấn thương phần mềm, toàn thân đau buốt, tinh thần suy sụp phải đi cấp cứu.

PV đã đến Công an phường 16 (quận 8) để làm rõ vụ việc. Một cán bộ ở đây cho biết “phường đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an quận 8 thụ lý”.

T.NHÂN - T.HIẾU

Khi nhận được thông tin trên từ gia đình, chúng tôi đã yêu cầu công an phường báo cáo sự việc, những BVDP có liên quan phải làm bản tường trình. Chúng tôi đang chờ kết luận điều tra của Công an quận 8 để có cơ sở giải quyết, ai sai phạm đến đâu sẽ bị xử lý đến đó. Về phía gia đình anh Tâm, chúng tôi sẽ đến thăm hỏi.

Ông DANH CƯ, Chủ tịch UBND phường 16

Đội mới tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang xác minh, làm rõ để có hướng xử lý.

Đại úy LÊ HỮU PHƯỚC, Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận 8