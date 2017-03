Không được uống rượu tại phòng karaoke

Lấn cấn rượu, bia Nghị định 103/2009, Nghị định 75/2010 và cả dự thảo Nghị định xử phạt đang lấy ý kiến đều không làm rõ khái niệm “bia”, “rượu”. Do đó, hành vi uống rượu, bán rượu thì đưa vào xử phạt nhưng thực tế “uống bia”, “bán bia” thì vô tư, dù rằng uống bia vẫn có thể say. Nếu so sánh giữa quy định trong lĩnh vực văn hóa nói trên với quy định của Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu thì có sự không đồng nhất. Bởi lẽ theo Nghị định về sản xuất, kinh doanh rượu thì rượu là “đồ uống có cồn thực phẩm”. Do đó, bia cũng là một loại rượu. Theo đó, nếu không làm rõ khái niệm này thì bán bia hay uống bia tại phòng karaoke cũng có thể bị gom vào diện vi phạm. Quy định đã có từ trước Các quy định trong dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch đã được đề cập tại Nghị định 103/2009 về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Lúc đầu khi trình dự thảo Nghị định 103/2009 chúng tôi đề nghị cấm cả bia lẫn rượu, tuy nhiên khi đưa ra bàn bạc thì có ý kiến chỉ cấm rượu thôi. Còn về việc hạn chế người phục vụ trong từng phòng karaoke chúng tôi có tham khảo, học tập kinh nghiệm từ TP.HCM. Nghị định xử phạt chỉ là chế tài thực hiện. Dự thảo Nghị định xử phạt này sẽ được trình Chính phủ trong tháng 3 tới. Từ đây đến thời điểm đó chúng tôi tiếp tục lắng nghe ý kiến góp ý để chỉnh sửa cho hợp lý. Ông HOÀNG MINH THÁI, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ VH-TT&DL V.THỊNHghi