“Không hãng phim nào được tự dùng vật liệu nổ”

Sẽ kiểm tra đơn vị tạo hiệu ứng khói lửa . Thưa ông, trong vụ nổ xảy ra tại nhà do ông Lê Minh Phương thuê, trách nhiệm quản lý của PC64 thế nào? Ông Phương hoạt động tạo hiệu ứng khói lửa đã lâu (gần 10 năm), trong nhà thuê và trụ sở công ty đều có chứa nhiều vật liệu nổ, phòng có kiểm tra, xử phạt lần nào chưa? + Đại tá Nguyễn Văn Dung, Trưởng Phòng PC64: PC64 được giao trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự do phòng cấp phép về an ninh trật tự. Với những doanh nghiệp như thế thì phòng có trách nhiệm kiểm tra, thanh tra định kỳ, thường xuyên. Nếu có xảy ra sự cố gì trong lĩnh vực phân công quản lý thì phòng mới chịu trách nhiệm. Trong trường hợp ông Phương thì không thuộc quản lý của phòng, nên phòng cũng chưa kiểm tra hay xử phạt. . Vậy thì cơ quan nào chịu trách nhiệm cho sự mất an toàn của người dân? + Theo quy định, những sự việc như trên xảy ra tại địa phương nào thì trách nhiệm đầu tiên trước hết thuộc về địa phương đó. . Được biết, ngoài công ty của ông Phương, trên địa bàn TP vẫn còn những hãng phim, công ty khác có hoạt động tạo hiệu ứng khói lửa và có thể gây tai nạn tương tự. Phòng có kế hoạch gì để bảo đảm an toàn cho người dân? + Phòng đã đề xuất với Ban Giám đốc Công an TP sẽ phối hợp với Sở VH-TT&DL và Sở KH&ĐT rà soát lại, tổ chức, kiểm tra hoạt động các hãng phim, công ty có hoạt động như trên. . Xin cảm ơn ông. ÁI NHÂN Không được tùy tiện cất giữ chất nổ Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường (Sở Công Thương TP.HCM) cho biết: Theo Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì việc sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ nói chung (bao gồm cả vật liệu nổ công nghiệp) chỉ có doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được cấp phép. Các doanh nghiệp cần sử dụng vật liệu nổ có thể được cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (thuốc nổ và các phụ kiện nổ sử dụng cho mục đích dân dụng). Tại TP.HCM, từ năm 2002 đến nay Sở Công Thương chỉ cấp một giấy phép sử dụng vật liệu nổ cho dự án mỏ đá Long Bình (quận 9), đến năm 2006, mỏ đá này ngừng hoạt động, sở chưa cấp giấy phép thêm cho trường hợp nào. Doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thì phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc dầu khí, quyết định trúng thầu thi công công trình, phương án nổ mìn… Nghị định 39/2009 về vật liệu nổ công nghiệp nghiêm cấm “nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không có giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện”. Chỉ các tổ chức có giấy phép sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và dịch vụ nổ mìn được đầu tư xây dựng kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. Việc đầu tư, xây dựng, mở rộng, cải tạo kho chứa vật liệu nổ công nghiệp phải thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng công trình, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và quy định pháp luật liên quan. Vật liệu nổ công nghiệp phải được bảo quản tại các kho chứa, địa điểm thỏa mãn các yêu cầu về an ninh, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình…; đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về cấu trúc, vật liệu xây dựng và thỏa mãn các yêu cầu về phòng cháy, phòng nổ, chống sét, kiểm soát tĩnh điện, an toàn cho người lao động và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành và các quy định liên quan… QUỲNH NHƯ