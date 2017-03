Không hỗ trợ sẽ giúp người dân khởi kiện

Theo thống kê của huyện Sơn Tịnh và TP Quảng Ngãi, tổng mức thiệt hại cho người dân do sông Trà Khúc bị ô nhiễm là gần 4 tỉ đồng. Tại cuộc họp, Công an tỉnh cũng thông báo kết quả kiểm tra mẫu nước thải trên sông Trà Khúc của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an. Theo đó, cơ quan này không thể xác định được mức độ ô nhiễm nước sông Trà Khúc do mẫu nước thải bảo quản không đúng quy cách và để quá lâu (?).

Kết luận cuộc họp, ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu trong vòng 30 ngày, các sở, ngành liên quan phải hoàn tất các phần việc còn lại để xử lý dứt điểm vụ này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13-9. Ông Nhi cũng đề nghị Công ty Đường Quảng Ngãi phối hợp với hội nông dân tỉnh thương thảo với người dân bị thiệt hại để đưa ra mức hỗ trợ hợp lý. Nếu không thống nhất được mức hỗ trợ, hội nông dân tỉnh phối hợp với cơ quan tư pháp giúp người dân kiện Công ty Đường Quảng Ngãi.

LUẬN NGỮ