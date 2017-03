Không khí lạnh gây mưa to, lũ miền Trung lên cao

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.



Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh.



Hiện nay, lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục lên và ở mức cao.



Các tỉnh trên cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt sâu ở vùng trũng, đồng bằng hạ lưu các sông thuộc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.



Dự báo, trưa và chiều nay (16/11), mực nước ở Sông Thạnh Hãn tại Thạnh Hãn lên mức: 5m, dưới báo động 3 là 0,5m. Sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 4,5m (báo động 3). Sông Hương tại Kim Long lên mức 3,5m (báo động 3).



Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,2m trên báo động 2. Sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên 3m (báo động 2). Sông Trà Khúc tại cầu Trà Khúc lên mức 6,5m (báo động 3). Sông Vệ tại cầu Sông Vệ lên mức: 5,5m (trên báo động 3). Sông Trà Bồng tại Châu Ổ lên mức 5,5m (trên báo động 3)./.







Theo TTXVN/Vietnam+)