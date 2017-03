Không khí lạnh tại miền Bắc sẽ kéo dài đến giữa tuần

Do cường độ tương đối mạnh, nên đã khiến nền nhiệt các tỉnh Bắc bộ giảm rõ rệt, các tỉnh miền núi, nhiệt độ thấp nhất đã xuống mức 13-15 độ C, các tỉnh khu vực đồng bằng là 16-18 độ C. Trời âm u, có mưa rào rải rác.

Dự báo, trong ngày 8-3, không khí lạnh sẽ tiếp tục di chuyển sâu xuống khu vực miền Trung và lan sang các tỉnh Tây Bắc bộ. Tuy nhiên, khi tác động đến thời tiết các tỉnh Tây Bắc bộ và khu vực miền Trung thì cường độ đã giảm đáng kể. Bởi vậy, nền nhiệt khu vực này trong ngày hôm nay vẫn ở mức cao, ngày nắng nóng.

Sang đến ngày 9-3, một đợt không khí lạnh nhỏ tiếp tục bổ sung xuống miền Bắc, khi đó nền nhiệt các tỉnh Tây Bắc bộ mới có mức giảm đáng kể, kèm theo mưa rào rải rác và có thể xảy ra tố lốc, sấm sét gây nguy hiểm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa nên tình hình cháy rừng tại các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ bớt căng thẳng. Khu vực Hà Nội trong 3-4 ngày tới nền nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức 16-20 độ C, sang ngày 9-3, nền nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm 2-4 độ C, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống ngưỡng rét đậm, tức 14 độ C về đêm.

Theo Ngân Tuyền (ANTĐ)