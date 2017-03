Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ mưa vài nơi

Các tỉnh Trung và nam Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao còn duy trì, sau đới gió đông suy yếu dần nên trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc đêm trời rét.



Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng ở rìa phía nam lưỡi áp cao lạnh, chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục khoảng 7 đến 9 độ vĩ bắc có xu hướng di chuyển chậm lên phía bắc nên trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.



Ngày 19/11, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi 13-15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi 14-16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.



Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ C.



Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.



Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có đông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.



Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C./.







Theo TTXVN/Vietnam+