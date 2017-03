Không khí lạnh tăng cường mạnh tại khu vực Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của khối không khí này, ở phía tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi trung Trung Bộ, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6-7, giật trên cấp 7, biển động mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.



Các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ trung bình yếu.



Dự báo chi tiết các vùng như sau, phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19, có nơi 13-15 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.



Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22, có nơi 15-17 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.



Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, sau tăng lên cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.



Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Đêm gió chuyển hướng bắc đến tây bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.



Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.



Các tỉnh Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.







Theo Hoàng Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+