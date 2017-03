Không khí lạnh tràn về miền Bắc

Các khu vực này sẽ có mưa và trời trở rét với nhiệt độ giảm 3-5 độ, kéo dài đến cuối tuần, sương mù nhiều nơi khá dày đặc.Miền Trung có mưa nhiều trở lại, vùng mưa sẽ mở rộng hơn so với cuối tuần qua.



Từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to từ giữa đến cuối tuần, có khả năng mực nước các sông miền Trung sẽ lên nhanh trở lại.Các tỉnh miền Nam sáng sớm có sương mù khá nhiều, ngày nắng nhẹ, chiều tối vẫn còn mưa trên diện khá rộng, bắc miền Đông, ven biển ĐBSCL và TP.HCM có nơi mưa vừa, mưa to.



Đêm và sáng trời trở lạnh, nhiệt độ giảm 2-3 độ so với tuần qua.Trên vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió đông bắc mạnh cấp 6, 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh. Khu vực bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 7, 8, giật cấp 9, 10.



Biển động rất mạnh. Từ Bình Thuận đến Cà Mau gió mùa đông bắc mạnh lên từ thứ ba đến cuối tuần.





Theo LÊ THỊ XUÂN LAN (TTO)