Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa to

Trận mưa kéo dài 3 tiếng sớm nay biến nhiều tuyến phố Hải Phòng thành sông. Ảnh: Giang Chinh.

Đêm qua và sớm nay, khối không khí lạnh nhỏ từ phía bắc di chuyển xuống đẩy rãnh mây giông từ Trung Quốc xuống Việt Nam, Bắc Bộ vì thế xuất hiện mưa giông diện rộng. Ở Đông Bắc Bộ nhiều nơi mưa to với lượng 40-70 mm, một số nơi rất lớn như Phủ Liễn (Hải Phòng) 96 mm; Bá Nha (Hải Dương) 132 mm… Mưa đã làm cho nền nhiệt miền Bắc sáng nay giảm 1-2 độ C, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 19 độ C.

Hôm nay khối không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống Việt Nam, đẩy rãnh mây giông xuống đồng bằng Bắc Bộ, vì thế ở đồng bằng, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình sẽ còn mưa to. Nguy cơ ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông suối, ngập lụt ở đô thị Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng là rất cao.

Cùng với đó vùng mưa sẽ mở rộng xuống cả bắc miền Trung, ở Thanh Hóa, Nghệ An cũng sẽ có mưa to. Tuy nhiên, đặc điểm của đợt không khí lạnh này là không quá mạnh, vì thế ở miền Trung mưa sẽ chỉ tập trung ở ven biển mà không lấn sâu về phía miền Tây Thanh Hóa, Nghệ An.

Do ảnh hưởng của rãnh thấp và vùng xoáy thấp với những khối mây đối lưu lớn và đậm đặc nên ở vịnh Bắc Bộ cũng có mưa giông mạnh, nguy cơ xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh rất cao.

Khả năng mưa sẽ duy trì ở Bắc Bộ từ hôm nay đến 23/9.