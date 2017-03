Không khí lạnh về, Bắc bộ giảm 6-8 độ C

Theo QUANG KHẢI (TTO)



Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, cường độ đợt không khí trên ở mức độ trung bình, có khả năng làm nhiệt độ khu vực phía Bắc giảm 6-8 độ C. Cụ thể khu vực đồng bằng nhiệt độ có thể giảm xuống còn 23-26 độ C (hiện 31-33 độ C), vùng núi có nơi còn 14-16 độ C, trời rét.Đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài đến cuối tuần. Ngoài làm nhiệt độ giảm, không khí lạnh còn gây ra mưa vừa, có nơi mưa to ở phía đông Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.Trong khi đó, tại khu vực Nam bộ tuy vẫn còn mưa nhưng giảm về diện và lượng, xen kẽ là những đợt nắng nóng. Đặc điểm thời tiết trên kéo dài đến những ngày đầu tháng 5, khi đó Nam bộ bước vào mùa mưa.