Không khởi tố vụ 9 thanh niên chết trong nhà

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Đình Phương, Phó trưởng Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) khẳng định: thông tin một số cơ quan báo chí đưa ra ban đầu sai lệch với kết quả điều tra. Cụ thể, sau khi thực hiện khám nghiệm tử thi và hiện trường, cơ quan cảnh sát điều tra xác định các nạn nhân tử vong do ngạt khí xả ra từ động cơ ô tô. Không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các nạn nhân sử dụng ma túy tổng hợp hay thuốc kích thích gây ảo giác trước khi tử vong.

Chiếc xe ô tô Toyota, "hung thủ" gây nên vụ việc đau lòng

Trên thực tế, có mặt tại hiện trường ngay khi vụ việc xảy ra, một lãnh đạo Công an TP Hải Phòng đã phân tích: theo kinh nghiệm đánh án liên quan đến ma túy, nếu các nạn nhân sử dụng ma túy đá thì sẽ cảm thấy rất nóng, đổ nhiều mồ hôi và chắc chắn sẽ phải mở cửa. Bên cạnh đó, qua khám nghiệm không phát hiện các vật dụng đựng ma túy tổng hợp như cóng, đĩa, túi.

Thông tin cho rằng, một nữ nạn nhân tử vong trong khi đang mang thai là hoàn toàn sai lệch. Các nạn nhân nữ không có dấu hiệu bị xâm hại.

Nhiều nghi vấn cho rằng, các nạn nhân đã sử dụng nhiều rượu, gây mê mệt và là nguyên nhân gián tiếp gây tử vong trong khi bị ngạt. Trong góc phòng, cơ quan công an phát hiện 7 chai rượu vang đã sử dụng hết.

Có mặt tại buổi khám nghiệm chiếc xe ô tô liên quan, theo quan sát của phóng viên, chiếc mang hiệu Toyota Altis đã được “độ” lại gần như toàn bộ phần khung. Đáng chú ý là hai dàn loa Super bass cực mạnh được gắn trong xe. Điều này cũng lý giải phần nào cho lời phàn nàn của nhiều người dân sống gần ngôi nhà số nhà 122 Nguyễn Văn Hới rằng họ gần như thức trắng đêm ngày mùng 3 Tết do âm thanh nhạc mạnh vang lên chát chúa từ căn nhà trên.

Căn nhà số 122 đường Nguyễn Văn Hới (TP Hải Phòng)

Cơ quan nghiệp vụ cũng không phát hiện được các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy, ngoài việc có rất nhiều túi đựng muối và gạo trong xe.

“Dù đã nhiều năm tham gia phá nhiều vụ trọng án, nhưng cá nhân tôi không thể nào quên được cảm giác kinh hoàng khi có mặt tại hiện trường vào chiều 6/2, nhìn thấy các nạn nhân chết trong tư thế nằm, ngồi ngổn ngang trong căn phòng chật hẹp. Căn nhà 1 tầng, 1 lửng, rộng khoảng 60 m2 trở thành một công-te-nơ khổng lồ khi toàn bộ cửa đã bị đóng chặt. Đến trưa 7/2, trong nhà vẫn bốc lên nồng nặc mùi khí nhiên liệu”, một cán bộ điều tra nhớ lại.

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Phương, trong nhà đã treo rất nhiều ảnh cưới của nạn nhân Phạm Văn Thức (SN 1983) đồng thời cũng là chủ nhân căn nhà. Nếu sự việc đau lòng kể trên không xảy ra, đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày 20 Tết.

Tối ngày 7/2/2011, lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng khẳng định: sẽ không khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc do không phát hiện dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Theo Phúc Hưng (VTC News)