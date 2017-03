Không khởi tố vụ đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi phía sau nhà trọ

Vì vậy, trong trường hợp này, tội giết con mới đẻ không có trường hợp phạm tội chưa đạt nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự.



Ngày 9/12/2010, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết không khởi tố vụ án hình sự đối với Bùi Thị Lan (19 tuổi, ngụ Quảng Trị, tạm trú phường Phước Long B, quận 9), đối tượng bỏ rơi con mới đẻ tại phía sau khu nhà trọ khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9.

Tuy nhiên, Công an quận 9 đề nghị Công an phường Phước Long B cần có biện pháp quản lý giáo dục đối với Lan trước đoàn thể, chi hội về hành vi nhẫn tâm của người mẹ trẻ này.

Ngày 16/11/2010, bà Nguyễn Thị Bé (61 tuổi), chủ nhà trọ nơi Lan thuê đi ra phía sau nhà để hái lá cốt thì phát hiện một bịch nilon động đậy. Bà Bé mở bịch nilon ra xem thử thì phát hiện bên trong có một bé gái sơ sinh liền đưa đến Trạm Y tế phường Phước Long B rồi ra Công an trình báo. Qua điều tra, Công an xác định, Lan chính là mẹ của đứa bé mới sinh.

Tại cơ quan điều tra, Lan khai nhận: khoảng tháng 9/2009, Lan đi thăm bạn ở Biên Hòa (thời gian này Lan thuê phòng trọ ở Bình Dương) và có quen biết với anh H.D.N. (27 tuổi), bộ đội đóng quân tại sân bay Biên Hòa - Đồng Nai. Quá trình tìm hiểu cả hai yêu nhau.

Đứa trẻ lúc mới phát hiện bị bỏ rơi

Đến tháng 12/2009, anh N. xuất ngũ, Lan cũng chuyển về khu vực phường Phước Long B thuê nhà ở. Trong thời gian này Lan và anh N. nhiều lần quan hệ với nhau, anh N cũng đưa Lan về nhà ở quận Phú Nhuận, TP.HCM giới thiệu cho gia đình biết là bạn gái.

Khoảng tháng 3/2010, Lan đi khám và phát hiện mình mang thai đã 11 tuần tuổi. Lan báo cho anh N biết, sau đó cả hai bàn bạc sẽ nói cho hai bên gia đình biết rồi cùng giải quyết. Tuy nhiên, Lan nhất định đòi phá thai nhưng anh N.. không đồng ý vì muốn nuôi con. Do không thống nhất được hướng "giải quyết" cái thai, Lan và anh N. gây gổ, giận nhau nên tạm thời chia tay, không nói chuyện, liên lạc với nhau cũng như không thông báo cho gia đình hai bên biết. Trong thời gian mang thai, Lan vẫn đi làm bình thường. Để che giấu việc mình mang thai, Lan luôn mặc áo khoác ngoài, ít tiếp xúc với người xung quanh.

Đến khoảng 4 giờ ngày 16/11/2010, Lan đang ở trong phòng trọ thì thấy đau bụng, Lan vào toilet thì sinh ra một bé gái. Vì cảm giác lo sợ nên Lan đã bỏ bé gái vào bịch nilon cột gút lại và đem ra phía sau nhà, cách phòng trọ 2 mét để rồi vào phòng dọn dẹp toilet và đi ngủ đến sáng thức dậy đi làm bình thường. Đến ngày 18/11/2010, Lan phải nhập viện đa khoa Thủ Đức do hậu sản. Cũng trong ngày 18/11/2010, đứa bé con Lan sinh ra cũng phải nhập Khoa Nhi bệnh viện này điều trị do nhiễm trùng.

Anh H.D.N. khai nhận, sau khi biết Lan có thai thì hai bên giận nhau. Đến ngày 18/11/2010, hay tin Lan đã sinh con và đang nằm điều trị tại bệnh viện không có người chăm sóc nên anh đã vào viện chăm lo sức khỏe cho Lan. Qua làm việc anh N cam kết tại cơ quan điều tra xin được nhận lại con của mình và cùng gia đình sẽ có trách nhiệm nuôi cháu bé, làm thủ tục cưới hỏi, đăng ký kết hôn với Lan theo đúng quy định.

Đánh giá vụ án, cơ quan điều tra nhận xét: Đây là vụ giết con mới đẻ do Bùi Thị Lan thực hiện với lỗi cố ý gián tiếp do bị ảnh hưởng tư tưởng lạc hậu và trong hoàn cảnh đơn chiếc, do sợ dư luận và bế tắc. Tuy nhiên về ý thức chủ quan thì Lan không mong muốn cháu bé sẽ chết, thể hiện rõ Lan chỉ cột hai quai túi nilon lại với nhau để có không khí vào, trong vòng hai giờ bị bỏ rơi đứa trẻ vẫn sống. Vị trí để đứa bé sát sau nhà thuận lợi có người qua lại dễ phát hiện để cứu đứa trẻ. Vì vậy, xét về mặt dấu hiệu pháp lý, việc đứa trẻ mới đẻ bị giết hoặc bị vứt bỏ phải bị chết thì người mẹ mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này.

Trong trường hợp này, tội giết con mới đẻ không có trường hợp phạm tội chưa đạt nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án hình sự.

Theo A.Huy (CAND)