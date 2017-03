Không khởi tố vụ em gái chôn thi thể anh trong nhà

Nơi bà Phượng đào hố chôn cất người anh trai quá cố. Nguồn: Dân Trí

Trưa 15-11, bà Phượng sang nhà ông Mỹ (62 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn, vợ ra Hà Nội làm thuê, các con ở xa), phát hiện ông Mỹ chết trên giường. Bà Phượng tự đào hố ở nền nhà ông Mỹ, lấy chăn quấn thi thể lại và lấp đất.

Công an huyện Nga Sơn cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám nghiệm hiện trường và khai quật, khám nghiệm tử thi. Kết quả, ông Mỹ chết do bệnh lý. Công an huyện nhắc nhở bà Phượng bàn giao thi thể ông Mỹ cho gia đình để an táng đúng theo phong tục.

ĐẮC LAM - NGỌC LÂM