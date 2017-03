Không khởi tố vụ học sinh lọt cống tử vong

Theo Công an TP Phan Thiết, lúc 15 giờ ngày 31-8-2011, Công an TP Phan Thiết nhận được tin báo tại Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết xảy ra vụ chết người. Cơ quan CSĐT đã tổ chức tiến hành điều tra tại hiện trường và đến nhà bé Huy để khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, việc khám nghiệm tử thi không được tiến hành vì gia đình bé Huy không cho khám.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, trách nhiệm liên quan trực tiếp đến vụ việc là cô Huỳnh Thị Cẩm Loan chưa làm tròn nhiệm vụ quản lý học sinh, để học sinh rơi vào hồ nước của trường dẫn đến chết đuối. Chịu trách nhiệm liên đới là ban giám hiệu Trường Tiểu học Bắc Phan Thiết, hồ chứa nước của trường là một trong những nguồn nguy hiểm đối với trẻ em nhưng ban giám hiệu lại thiếu kiểm tra việc đảm bảo an toàn, để xảy ra tai nạn chết người.

Tuy nhiên, do sự việc xảy ra trong điều kiện trường mới bước vào đầu năm học, các hoạt động của trường chưa được đồng bộ. Mặt khác, học sinh lớp 1 chưa làm quen với nề nếp sinh hoạt của trường... nên nhà trường và giáo viên gặp không ít khó khăn trong việc quản lý. Do đó, ngày 10-3-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với trách nhiệm của cá nhân liên quan đến cái chết của bé Nguyễn Gia Huy. Cơ quan này cũng đã chuyển hồ sơ cho VKS cùng cấp để kiểm sát việc không khởi tố vụ án hình sự nhưng hiện vẫn chưa nhận được thông báo ý kiến của VKSND TP Phan Thiết.

PHƯƠNG NAM