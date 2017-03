Không khởi tố vụ “tố” tặng xe Camry trả ơn quan chức

Quyết định này đã được gửi sang VKSND huyện Hàm Thuận Nam để phê chuẩn.

Trước đó, trong việc tranh chấp Công ty ĐTKS Bình Thuận với gia đình bà Hoàng Thị Lý (người khẳng định đã mua lại mỏ titan Suối Nhum hơn 6 triệu USD), cuối năm 2012, ông Long cho người chiếm giữ trụ sở công ty và đơn phương ra quyết định trái luật cách chức giám đốc và phó giám đốc. Sau đó, giám đốc cùng tập thể công nhân Công ty ĐTKS đã làm đơn tố cáo ông Long từng mua tặng một người nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Thuận xe Toyota Camry để trả ơn vì giúp ông Long xin được giấy phép khai thác mỏ titan Suối Nhum. Theo Công an huyện Hàm Thuận Nam, qua xác minh, điều tra, không có sự việc phạm tội xảy ra nên không khởi tố vụ án.

Đối với việc tố cáo ông Long dựa vào người có thế lực, trong đó có cả xã hội đen chiếm giữ công ty, theo Công an tỉnh Bình Thuận, ông Long cho người vào chiếm giữ công ty là có thật. Tuy nhiên, sau đó gia đình bà Lý đã tái chiếm công ty. Do đó hành vi trên của ông Long chưa có dấu hiệu hình sự mà phát sinh là do nguyên nhân tranh chấp quyền quản lý, điều hành công ty. Công an tỉnh Bình Thuận cũng cho rằng chưa có cơ sở xác định hoạt động của băng nhóm “xã hội đen” nên chưa có căn cứ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

PHƯƠNG NAM