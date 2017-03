Đoạn phim này được dân mạng đăng tải lại trên các trang mạng xã hội, tạo tâm điểm chú ý của nhiều người. Đoạn phim cho thấy quá trình kiểm tra, an ninh Mỹ phát hiện ra một lượng lớn ma túy tổng hợp được giấu rất tinh vi bên trong chai nước của một thanh niên cầm hộ cho một phụ người phụ nữ.

Mới nhìn bề ngoài, chai nước không khác gì so với những chai nước bình thường được sử dụng hằng ngày. Tuy nhiên, chính điều này khiến nhiều người bị đánh lừa bởi giữa thân chai, nơi bị che bởi lớp nhãn đã được thiết kế khoảng trống bên trong chứa đựng ma túy.

Không nên cầm giùm đồ ở sân bay. Ảnh chụp lại trên YouTube

Nhiều dân mạng xem đoạn phim và đưa ra lời khuyên: Ở các sân bay (trong nước hay nước ngoài), hãy cân nhắc kiểm tra thật kỹ và đảm bảo rằng đó không phải là một chai nước giả. Tốt nhất là bạn hãy tránh mua nước nếu thật sự bạn không có nhu cầu bức thiết lắm hoặc chuẩn bị trước từ nhà cho mình một chai nước nho nhỏ có thể nhét vừa hành lý của bạn.

Qua đoạn phim, an ninh sân bay khuyên: khi đến sân bay hay những nơi gần với dịch vụ hải quan, hãy cẩn trọng hoặc đừng bao giờ cầm hộ chai nước hay vật gì khác cho dù đó là người già hay phụ nữ mang thai. Bạn cũng có thể giữ phép lịch sự bằng cách nói với người muốn bạn cầm giúp rằng: “Hãy đặt nó xuống sàn hay chỗ nào đó, tôi sẽ để mắt tới nó giúp bạn” chứ tuyệt đối không cầm hộ.

Gần đây báo chí cũng từng đăng tải bài viết Coi chừng… túi không đáy, đó là thông điệp mà dân mạng nhắn nhủ nhau sau khi xem đoạn phim The Real Hustle: The Booster Bag Scam trên YouTube (youtu.be/IwcTiuxzqv0) do chương trình truyền hình The Real Hustle của Đài BBC (Anh) thực hiện, minh họa và cảnh báo chiêu thức trộm cắp mới mẻ của bọn đạo chích. Đáng chú ý, mánh khóe này vô cùng tinh vi và khó bị phát hiện.

Kẻ gian lựa chọn những nơi đông người như: sân bay, bến tàu, nhà ga, cửa hàng - những nơi khách thường để ba lô, túi xách, vật dụng cá nhân ngay sát ghế ngồi - để ra tay hành động. Điểm đặc biệt là, trong tay kẻ đạo chích luôn cầm một túi lớn (không đáy) tương tự túi xách thông thường. Khi thoáng thấy chủ nhân nào không để ý vật dụng của mình, lập tức đến gần, giả vờ cúi xuống, đồng thời đặt túi mang theo lên trên mục tiêu muốn lấy cắp. Sau đó thản nhiên bước đi bình thường như không hề có việc gì xảy ra.

Theo Võ Đăng Trình (TNO)