Không nương nhẹ quái xế tham gia “bão đêm”

UBND TP.HCM, Ban An toàn giao thông, Ban Giám đốc Công an TP.HCM vừa trao thư khen và thưởng nóng Công an quận Bình Thạnh 15 triệu đồng.

Đội CSGT Hàng Xanh và Đội tuần tra dẫn đoàn mỗi đơn vị 10 triệu đồng về thành tích bắt hơn 500 xe tham gia “bão đêm” cùng người vi phạm vào đêm 23 rạng sáng 24-10. Sau phiên họp khẩn ngày 25-10 giữa đại diện UBND TP, Công an TP và Công an quận Bình Thạnh đã thống nhất xử lý nghiêm, kiên quyết không bỏ lọt, nương nhẹ các đối tượng đua xe trái phép, điều khiển phương tiện gây rối trật tự công cộng. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Bính - Đội trưởng Đội CSGT-trật tự-phản ứng nhanh - Công an quận Bình Thạnh, đã xác định 14 người có vai trò lôi kéo, kích động đám đông “đi bão”. Còn lại có 94 trường hợp tụ tập lưu thông thành đoàn và 415 trường hợp cổ vũ đoàn xe gây rối. Hiện đã lập 127 biên bản vi phạm đối với các chủ phương tiện đến nhận xe, hiện còn 396 xe chưa ai đến nhận được xếp vào diện vắng chủ. CSGT quận Bình Thạnh đang lập biên bản vi phạm các quái xế đến nhận xe. Ảnh: LƯU NGUYỄN Về hướng xử lý, Công an quận Bình Thạnh sẽ xử phạt các chủ phương tiện về ba hành vi: lạng lách, đánh võng, tụ tập lưu thông thành đoàn và tụ tập cổ vũ. Theo đó, Công an quận Bình Thạnh sẽ gửi hồ sơ các đối tượng vi phạm để địa phương tổ chức kiểm điểm trước dân, sau đó sẽ quyết định hình thức xử lý hành vi vi phạm. Trung tá Bính cho biết sẽ chú trọng mời, vận động cho bằng được các thanh niên, học sinh đến tham dự buổi kiểm điểm nhằm tuyên tuyền, giáo dục đạt hiệu quả. LƯU NGUYỄN