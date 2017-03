Không thấy tiền vì bị “mờ mắt”?

Thủy yêu cầu gia đình đưa 50 triệu đồng, đặt ở gốc cây, đúng 23 giờ sẽ đến lấy, nếu không cô con gái sẽ bị hại. Lo sợ, gia đình làm y như lời của Thủy. Tuy nhiên, khi đến nơi, Thủy hấp tấp nên không phát hiện ra bọc tiền đặt sẵn tại gốc cây nên tiếp tục viết thư đe dọa. Đến nước này gia đình bèn báo công an. Ngày 5-9, Công an quận Kiến An khởi tố bị can Thủy.

VT