Không thể dùng máy bay trực thăng dập lửa rừng Sa Pa

Theo Thượng tá Nguyễn Đình Tuyến, nguyên nhân chính không thể dùng máy bay trực thăng để tham gia trực tiếp dùng thiết bị hiện đại phun nước từ trên máy bay xuống các vị trí rừng vườn quốc gia Hoàng Liên - Sa Pa đang bị cháy là vì địa hình núi cao, gió to, lửa rừng đang cháy. Nếu phun nước xuống sẽ tạo thêm ô-xy càng làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn…

Một máy bay của đoàn C16 bay trinh sát các đám cháy trên rừng Hoàng Liên – Sa Pa trở về sân vận động thị trấn Sa Pa lúc 15 giờ 30 phút ngày 12-2

Qua bay thám sát trên độ cao 3.400 – 3.600m ở khu vực rừng quốc gia Hoàng Liên đang bị cháy, các phi công lái máy bay tìm kiếm, cứu hộ có nhiều kinh nghiệm cho rằng, thời tiết và địa hình vùng núi này hiện nay rất nguy hiểm. Do đó 3 chiếc máy bay của đoàn C16 (Quân chủng phòng không – không quân) được Bộ Quốc phòng giao lên làm nhiệm vụ phòng chống cháy rừng Sa Pa chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển đoàn cán bộ của Trung ương lên hiện trường khảo sát, chỉ đạo công tác chống cháy rừng và bay trinh sát hiện trường vụ cháy trên núi Hoàng Liên – Sa Pa hàng ngày theo yêu cầu của Bộ tư lệnh quân khu II và lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Trong hai ngày 11 và 12-2, đã có 6 chuyến bay các loại đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và đoàn cán bộ của Trung ương thị sát các vị trí bị cháy và bay trinh sát các đám cháy theo chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Lào Cai, góp phần cùng các lực lượng khác kiềm chế vụ cháy và dập tắt kịp thời một số điểm cháy lớn trong vườn quốc gia Hoàng Liên – Sa Pa.

Được biết, đơn vị máy bay trực thăng của đoàn C16 (Quân chủng phòng không – không quân) đã từng trực tiếp làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong cơn bão lũ lịch sử tháng 8/2008 ở khu vực Ý Tý, Trịnh Tường (Bát Xát).

Thượng tá Nguyễn Đình Tuyến

Theo thông báo chính thức của Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai công bố ngày 12-2, vụ cháy rừng khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) xảy ra vào hồi 13 giờ ngày 8-2 tại khu vực giáp danh thôn Séo Mý Tỷ (xã Tả Van) và thôn Ma Quái Hồ (xã Bản Hồ), diện tích đã bị cháy là 965 ha, trong đó hầu hết là rừng tái sinh, chứ không phải như một số thông tin đã đưa tin trước đó là cháy 2500 - 3000 ha... Hiện nay, vụ cháy đã được khống chế ở một số điểm quan trọng nhưng do trời gió lớn, địa hình khó khăn, hiểm trở nên việc dập tắt lửa rừng rất khó khăn. Tỉnh Lào Cai đã lập tổng hành dinh phòng chống cháy rừng tại huyện Sa Pa do lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ huy, đồng thời lập 3 nhóm chỉ đạo trực tiếp chống cháy rừng do các đồng chí có trách nhiệm của UBND tỉnh tại khu vực Dền Thàng - Séo Mý Tỷ, Tả Chung Hồ - Bản Hồ và Nậm Sài - Nậm Cang. Bộ tư lệnh Quân khu II và UBND tỉnh Lào Cai cũng đã tăng thêm lực lượng bộ đội và dân quân, tự vệ chi viện cho Sa Pa cứu rừng với khẩu hiệu: "Chưa dập tắt cháy rừng chưa nghỉ ăn Tết".

Liên quan đến vụ cháy, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Pa – Trưởng Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai cho biết: Hiện nay, các điểm cháy trước đó cơ bản được khống chế, kể cả các điểm mới xảy cháy 11-2 như Nậm Ngấn (xã Nậm Sài), Nậm Pả (xã Nậm Cang). Tuy nhiên, đến 16 giờ chiều 12-2, lại xuất hiện một đám cháy mới bắt nguồn từ huyện Bình Lư, tỉnh Lai Châu sang. Điểm cháy này cách Trạm Tôn không xa, cách thị trấn Sa Pa khoảng 25km về phía Tây, đe dọa toàn bộ diện tích rừng trên dãy Hoàng Liên. Cùng thời điểm này, ở xã Bản Hồ vẫn còn một điểm cháy mới bùng phát chưa xác định được thuộc địa bàn thôn nào.

Sau khi nhận tin có các điểm cháy mới Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lào Cai điều động các lực lượng ứng cứu về Trạm Tôn cố gắng tiếp cận để khống chế đám cháy, làm đường băng cản lửa chống cháy lan. Ngoài các lực lượng vũ trang, tự vệ các cơ quan, doanh nghiệp tham gia chữa cháy với số lượng đông, 4 ngày qua, huyện Sa Pa chỉ đạo 17 xã, thị trấn trên địa bàn huy động người và phương tiện tham gia chữa cháy, vận dụng tối đa phương án 4 tại chỗ. Riêng 5 xã trong khu vực cháy rừng là: Tả Van, Bản Hồ, Nậm Sài, Thanh Phú, Nậm Cang, huyện Sa Pa đã yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng trong tuổi lao động tham gia chữa cháy (từ 500 đến 600 người/xã). Các xã, thị trấn còn lại huy động toàn bộ lực lượng dân quân tự vệ tham gia (50 đến 60 người/xã). Khối cơ quan, đơn vị của huyện huy động 120 người. Từ đêm 11-2, tại hiện trường luôn có trên dưới 3.000 tham gia chữa cháy rừng, đó là chưa kể một lực lượng lớn của tỉnh tăng cường gồm công an, quân đội, kiểm lâm, công nhân công ty Apatít Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Vĩnh cho biết: Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Huyện ủy, UBND huyện Sa Pa là chưa dập tắt được lửa thì chưa ăn Tết!. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải coi chữa cháy rừng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, bằng mọi giá tập trung sức lực, vật lực, mỗi người phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm tham gia chữa cháy rừng.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển (VOV)