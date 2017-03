Khu dân cư biên giới vừa xây đã xuống cấp - Bài 2: Qua nhiều thầu nên nhà kém chất lượng

aTheo tìm hiểu của chúng tôi, dự án khu dân cư (KDC) Chàng Riệc được chủ đầu tư (BCH Quân sự tỉnh Tây Ninh) chia làm năm gói thầu, có năm nhà thầu lớn (bốn thầu xây dựng và một thầu sắt) trúng thầu. Sau đó, năm nhà thầu này lại tiếp tục chia nhỏ gói thầu của mình ra thành nhiều gói nhỏ. Qua ít nhất 3-4 trung gian mới đến những người trực tiếp nhận thi công là những người thợ.

Do lợi nhuận, thầu bỏ thấp?

Do công trình KDC Chàng Riệc ở vùng biên giới Tân Biên nên hầu hết những thợ xây, thầu nhỏ (B’, B’’) đều ở các xã trong huyện này. Tuy nhiên, nhiều thợ xây chưa xong là bỏ giữa chừng vì bị thầu trên quỵt tiền công. Số thợ xây khác thấy công trình kém chất lượng, sợ nguy hiểm nên cũng không dám làm.

Theo anh NVT (ngụ xã Tân Bình, Tân Biên - người trực tiếp thi công) thì ở KDC Chàng Riệc chỉ có một số ít căn xây đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. “Những căn xây rất chắc chắn là để lên tivi cho đẹp và để lãnh đạo tham quan thấy hài lòng, nhiều căn còn lại đều xây dựng trong tình trạng chạy nước rút. Do nhà thầu hối và xây dựng vào mùa khô nên thiếu nước thì cứ xây đại. Nếu là tôi, tôi không dám ở vì nền móng làm rất ẩu” - anh T. tiết lộ.

Anh T. kể: “Đầu năm 2011, tôi nhận làm tiếp một căn đang xây dang dở với giá 15 triệu đồng từ người thứ ba. Căn này trước đó đã có nhóm khác xây xong tường rồi bỏ đi. Khi nhận tôi chỉ xây phần nóc (phần hình tam giác ở hai đầu nhà - PV), sau đó tô, trát tường và lót nền. Phần mái thì sau đó có nhóm thợ khác làm”.

Nhiều căn nhà tường nứt.

Sau khi được cấp một căn ở KDC Chàng Riệc, ông Lê Văn Diện cất thêm một căn cho con ở bằng diện tích căn được cấp nhưng toàn bộ chi phí chỉ 42 triệu đồng, có đổ kiềng móng, cột bê tông và tôn thì dày hơn…

Anh T. thú thật: “Tôi thấy tường xây không có đà kiềng mà chỉ có bê tông kiềng. Đúng ra khi đổ móng xong phải có đà kiềng, phần tường bên trên cửa sổ phải có thêm một cây đà kiềng thứ hai, cột phải là cột bê tông, có câu sắt móc vào tường. Đằng này móng xây bằng gạch thẻ, cột cũng xây bằng gạch. Do không có câu móc giữa cột và tường nên khi trèo lên, tôi thấy tường cứ rung rinh. Làm hai ngày rồi tôi bỏ không làm nữa. Nếu làm nữa, nhà sập thì nguy hiểm lắm”.

Vì sao gạch lát nền lại phồng lên? Anh H. - một thợ xây trong nhóm anh T. lý giải: “Móng do thiếu nước, thiếu kiềng bê tông bốn góc rồi lại không đầm nên nền sẽ yếu. Trọng lượng của bức tường và các cây đà sẽ dồn xuống nên gạch phồng lên”.

Theo các thợ xây, chi phí một căn nhà (4x8 m) tại KDC này chỉ dao động trên dưới 30 triệu đồng nhưng do các thầu lớn bỏ thầu lại cho nhiều thầu con nên đội giá lên hơn 70 triệu đồng.

Xây nền móng quá kém

Một cán bộ công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho rằng: “Việc nhiều nhà bị nứt tường hay sụt lún, phồng nền là do khâu làm móng quá ẩu”.

Ông S. (ngụ xã Thạnh Tây, Tân Biên) - một thợ từng xây ở KDC cho hay: “Tường nứt là do làm móng sơ sài, tường xây cũng kém chất lượng bởi hồ non”. Ông S. cũng tiết lộ thêm: “Tụi tôi chỉ lãnh lại công trình từ thầu con và làm thuê ăn tiền công theo ngày. Vật liệu là do nhà thầu lo, quy định bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Họ quy định phải năm xe rùa cát/bao xi măng. Dù biết làm hồ non nhưng nếu làm đúng “mác” của mình là ba xe cát/bao xi măng thì bị chửi vì hao vật liệu của họ. Nhưng hồ non không có độ bám dính, rất khó làm”.

Giải thích việc nền nhà bị sụt lún, ông S. cho hay thêm: “Vật liệu phải có cát đá và quan trọng nhất là phải đủ nước để lắng nền. Nhưng nền không có đá 4x6, cũng không có nước để đầm thì làm sao bảo đảm. Lúc đó xây dựng vào cuối năm 2011 nên khô hạn lắm, không đủ nước để làm nhưng thầu thúc quá nên phải làm cho xong”.

Chủ đầu tư nói gì? Đại tá Nguyễn Văn Trứ - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BCH Quân sự tỉnh Tây Ninh khẳng định: “Lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh đã yêu cầu các nhà thầu khắc phục nhanh chóng”. . Cụ thể việc khắc phục thế nào, thưa ông? + Với thông tin mà báo chí phản ánh, BCH Quân sự tỉnh đã đi kiểm tra và yêu cầu nhà thầu khắc phục. Chúng tôi sẽ đi cùng nhà thầu và Sở Xây dựng để kiểm tra từng căn. Hiện đã có 256 căn đã giao (quy hoạch 500 căn). Với tổng chi phí gần 200 tỉ đồng. . Việc nhiều căn sụt lún, nứt tường có dư luận cho rằng có dấu hiệu rút ruột, bớt xén vật liệu của nhà thầu? + Hiện BCH Quân sự tỉnh vẫn đang phối hợp với ngành chức năng kiểm tra. Tuy nhiên, có thể nói là không có sự rút ruột đâu. Chẳng qua là do thiết kế ban đầu là nền cát gạch Tàu. Ban đầu định xây nhà khoảng 50 triệu đồng nhưng sau đó đội giá lên 70 triệu đồng. Nếu thay đổi thiết kế nữa, giá sẽ tăng lên rất cao. Hơn nữa, việc đấu thầu rộng rãi công khai, quá trình thi công có kiểm tra, nghiệm thu thường xuyên. . Thưa ông, nếu giám sát cẩn thận thì vì sao nhiều căn nhà mới sử dụng đã sụt lún, nền phồng lên, nứt tường? + Hiện ngành chức năng đang kiểm tra và yêu cầu nhà thầu khắc phục những nhà nào bị xuống cấp vì đang trong thời gian bảo hành. Có thể do quá trình thi công có sai sót… Đây là dự án KDC điểm nên chúng tôi kiểm tra rất chặt chẽ, không có tiêu cực gì ở đây đâu. . Xin cảm ơn ông.

NGUYỄN ĐỨC