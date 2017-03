Khuyến mãi bằng lái xe

Với các loại xe máy thông thường, khách mua xe chỉ giao 1,2-1,4 triệu đồng là có GPLX “xịn” mà khỏi cần thi… “Tiếng lành” đồn xa nên công an vào cuộc, bắt tại trận chín GPLX mô tô có con dấu của Sở GTVT tỉnh Bắc Giang. Công an còn xác định một năm qua cửa hàng này đã giao hơn 210 GPLX. Với chiêu khuyến mãi “độc” này, công an đang điều tra, xử lý những người liên quan.

HC