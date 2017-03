Kịch bản bão Xangsane liệu có lặp lại?

Công điện khẩn của thủ tướng Thủ tướng vừa có công điện khẩn yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương cùng các địa phương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão số 9 hiệu quả. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng. Những địa phương này phải phục hồi sản xuất, tổ chức động viên thăm hỏi và hỗ trợ các gia đình có người chết, bị thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân. UBND các tỉnh ven biển phối hợp với bộ đội biên phòng thông báo cho các chủ phương tiện và tàu thuyền trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão và vùng biển nguy hiểm để chủ động di chuyển đến nơi tránh, trú bão an toàn. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Bắc Trung bộ và Bắc bộ trong hai ngày tới tạm hoãn các hội họp chưa cần thiết, huy động lực lượng khẩn trương thu hoạch trà, lúa chín để giảm thiệt hại mùa màng. Các địa phương tranh thủ tháo nước đệm, chuẩn bị phương tiện sẵn sàng bơm nước chống úng bảo vệ lúa khi có mưa lớn; triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa nước, các công trình đang xây dựng trên sông, ven sông, ven biển, đặc biệt là các hồ lớn đang xây dựng tại khu vực miền Trung. Các tỉnh, thành phải chủ động di dời những hộ dân đang sinh sống trong vùng nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất và vùng thường xuyên bị ngập đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng phải hướng dẫn nhân dân trong vùng có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu để chủ động đối phó với tình huống bị chia cắt dài ngày... Các bộ, ngành liên quan chỉ đạo đơn vị trực thuộc và các địa phương giúp dân thu hoạch nhanh mùa màng, đảm bảo an toàn cho du khách du lịch, duy trì thông tin liên lạc, đảm bảo giao thông thông suốt trong mọi tình huống. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn trên biển và trên đất liền. ALX (Theo chinhphu.vn)